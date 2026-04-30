Dập tắt 2 vụ cháy ở Đồng Tháp, không để cháy lan khu vực xung quanh

Vào lúc 23h23 ngày 29/4, tại địa điểm kinh doanh giấy phế liệu Quốc Hưng, số 89 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, do ông Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1958) làm chủ, đã xảy ra vụ cháy.

Cháy tại cơ sở phế liệu Quốc Hưng

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn - cứu hộ - công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại nhiều giấy phế liệu tại đây.

Lực lượng tích cực chữa cháy không để xảy ra cháy lan ra khu dân cư

Vào khoảng 13h30 ngày 29/4, cơ sở kinh doanh karaoke Sao Đêm tại ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, do bà Dương Thị Ngọc Vân (sinh năm 1978) làm chủ, đã xảy ra cháy từ bên trong phòng hát số 4. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường khẩn trương dập lửa. Gần 20 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Nhờ lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời nên vụ cháy gây thiệt hại về tài sản không lớn và không ảnh hưởng đến tính mạng con người.