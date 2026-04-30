  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dập tắt 2 vụ cháy ở Đồng Tháp, không để cháy lan khu vực xung quanh

Thứ Năm, 08:23, 30/04/2026
VOV.VN - Mùa khô hạn, nhiệt độ cao dễ xảy ra cháy nổ. Tại tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra 2 vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người.

Vào lúc 23h23 ngày 29/4, tại địa điểm kinh doanh giấy phế liệu Quốc Hưng, số 89 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, do ông Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1958) làm chủ, đã xảy ra vụ cháy.

dap tat 2 vu chay o Dong thap, khong de chay lan khu vuc xung quanh hinh anh 1
Cháy tại cơ sở phế liệu Quốc Hưng

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn - cứu hộ - công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại nhiều giấy phế liệu tại đây.

dap tat 2 vu chay o Dong thap, khong de chay lan khu vuc xung quanh hinh anh 2
Lực lượng tích cực chữa cháy không để xảy ra cháy lan ra khu dân cư

Vào khoảng 13h30 ngày 29/4, cơ sở kinh doanh karaoke Sao Đêm tại ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, do bà Dương Thị Ngọc Vân (sinh năm 1978) làm chủ, đã xảy ra cháy từ bên trong phòng hát số 4. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường khẩn trương dập lửa. Gần 20 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Nhờ lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời nên vụ cháy gây thiệt hại về tài sản không lớn và không ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM, bé 1 tuổi tạm ổn
4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM, bé 1 tuổi tạm ổn

VOV.VN - Sau vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM (Quận 12 cũ) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, các nạn nhân hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện.  

4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM, bé 1 tuổi tạm ổn

4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM, bé 1 tuổi tạm ổn

VOV.VN - Sau vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM (Quận 12 cũ) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, các nạn nhân hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện.  

Vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong ở Hà Nội: Tuyên án tù hai cựu cán bộ
Vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong ở Hà Nội: Tuyên án tù hai cựu cán bộ

VOV.VN - Chiều 9/4, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 2 bị cáo là cựu cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ), liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phố Trung Kính khiến 15 người tử vong.

Vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong ở Hà Nội: Tuyên án tù hai cựu cán bộ

Vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong ở Hà Nội: Tuyên án tù hai cựu cán bộ

VOV.VN - Chiều 9/4, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 2 bị cáo là cựu cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ), liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phố Trung Kính khiến 15 người tử vong.

