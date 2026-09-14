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Chó dại tấn công 2 trẻ em ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 16:43, 14/09/2026
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VOV.VN - Sau khi cắn vật nuôi của nhiều hộ dân, một con chó nặng khoảng 12kg tiếp tục tấn công 2 trẻ em tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả xét nghiệm xác định con chó dương tính với virus bệnh dại.

Ngày 14/9, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn thôn 5, xã Cư Jút vừa xảy ra vụ 2 trẻ em bị chó dại cắn, phải điều trị và tiêm vaccine phòng bệnh dại.

cho dai tan cong 2 tre em o lam Dong hinh anh 1
Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, giám sát dịch tễ đối với 2 cháu nhỏ bị chó dại cắn.

Khoảng 15h ngày 11/9, con chó nặng khoảng 12kg của gia đình ông Trần Công Kha, trú thôn 5, chạy quanh khu dân cư, cắn vật nuôi của một số hộ. Sau đó, con chó chạy vào nhà dân, tấn công cháu Bùi Minh Triết, 7 tuổi và cháu Cao Thành Long, 11 tuổi.

Cháu Triết bị thương nặng vùng má trái, cháu Long bị thương vùng hạ sườn phải và cẳng tay phải. Sau sự việc, người thân đưa 2 em đến cơ sở y tế xử lý vết thương, tiêm vaccine phòng bệnh dại. Nhận tin báo, lực lượng an ninh xã Cư Jút tổ chức vây bắt, triệt hạ con chó. Mẫu bệnh phẩm được ngành y tế lấy xét nghiệm và xác định dương tính với virus bệnh dại.

cho dai tan cong 2 tre em o lam Dong hinh anh 2
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường kiểm tra, xử lý chó thả rông nhằm phòng ngừa nguy cơ bệnh dại lây lan

Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút đã phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, giám sát dịch tễ các trường hợp bị chó cắn; tư vấn người có nguy cơ phơi nhiễm tiêm vaccine phòng dại. Các vật nuôi bị chó dại tấn công được yêu cầu cách ly, theo dõi nghiêm ngặt trong 14 ngày. Lực lượng chức năng cũng phun hóa chất khử khuẩn tại gia đình chủ chó và các hộ lân cận.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, nguy cơ phơi nhiễm virus bệnh dại có thể gia tăng do phần lớn chó nuôi tại thôn 5 chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Ngành y tế tiếp tục giám sát, hướng dẫn người dân quản lý, tiêm phòng cho vật nuôi và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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