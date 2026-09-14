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Hai trẻ em ở Gia Lai tử vong vì bệnh dại trong một tuần

Thứ Hai, 10:11, 14/09/2026
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VOV.VN - Tuần qua, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 trẻ em tử vong do bệnh dại, nâng tổng số người tử vong vì căn bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 5 trường hợp. Cả 2 ca bệnh đều liên quan đến chó, mèo nhưng không được tiêm vaccine phòng dại sau phơi nhiễm.

Trường hợp thứ nhất là bé trai K.S. (6 tuổi), trú làng Đoàn Kết Ó-Kly, xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai. Cháu K.S. khởi bệnh ngày 5/9. Một ngày sau, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ. Gia đình mua thuốc cảm cúm cho trẻ uống nhưng tình trạng không cải thiện.

Khoảng 5h ngày 7/9, bệnh nhi xuất hiện co giật, miệng tăng tiết bọt và dịch nhầy nên được đưa đến Trung tâm Y tế Chư Prông cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh dại. Gia đình xin đưa trẻ về và bệnh nhi tử vong khoảng 8h cùng ngày.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, khoảng 4-5 tháng trước, bé trai bị chó của một hộ dân gần nhà cắn vào cẳng chân. Con chó mất tích sau đó. Khoảng 2-3 tháng sau, trẻ tiếp tục bị một con chó thả rông cắn vào tai.

Sau cả hai lần bị chó cắn, gia đình đều không đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử lý vết thương, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại. Ngành y tế cũng xác định bố, mẹ và ông nội của bệnh nhi có nguy cơ phơi nhiễm.

hai tre em o gia lai tu vong vi benh dai trong mot tuan hinh anh 1
Tình trạng thả rông chó không được rọ mõm vẫn diễn ra ở nhiều địa phương tại tỉnh Gia Lai.

Trường hợp thứ hai là bé gái K.P.T (4 tuổi), trú thôn Ia Kênh, xã Gào cũng tử vong với các triệu chứng của bệnh dại. Bệnh nhi khởi bệnh ngày 6/9 với biểu hiện sốt, ớn lạnh, mệt mỏi và chán ăn.

Đến chiều 8/9, sức khỏe của trẻ diễn biến nhanh, xuất hiện các triệu chứng kích động, hoảng hốt, tăng tiết đờm dãi, sợ nước, sợ gió, sốt và nhức đầu. Bệnh nhi được đưa đến nhiều cơ sở y tế, sau đó gia đình xin đưa về nhà và trẻ tử vong rạng sáng 9/9.

Qua điều tra, đầu tháng 7/2026, gia đình bệnh nhi nhận nuôi 3 con mèo con. Bé gái thường xuyên chơi, ôm, bế và ngủ cùng những con mèo này. Sau đó, 2 con lần lượt ốm rồi chết bất thường, cách nhau khoảng một tuần.

Ngành y tế Gia Lai đã xác định 20 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhi và động vật nghi dại tại xã Gào, gồm 19 người thân và một nhân viên y tế. Tất cả đều chưa tiêm vaccine phòng dại.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã có 5 người tử vong vì bệnh dại. Ngành y tế Gia Lai khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Cùng với đó, người dân cũng không tự điều trị hoặc dùng thuốc dân gian, bởi khi bệnh dại đã phát cơn, nguy cơ tử vong gần như tuyệt đối.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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