English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chở quá tải hơn gấp đôi, tài xế nhận mức phạt 77,5 triệu đồng

Thứ Sáu, 10:46, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

Tài xế xe đầu kéo chở cọc bê tông quá tải 103% trên đường tỉnh 866B, tỉnh Đồng Tháp, bị xử phạt 77,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tước phù hiệu xe 2 tháng.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã quyết định phạt hành chính với tài xế điều khiển xe đầu kéo chở quá tải trọng cho phép lên đến 103%.

cho qua tai hon gap doi, tai xe nhan muc phat 77,5 trieu dong hinh anh 1
Xe đầu kéo chở cọc bê tông quá tải tới 103%.

Trước đó, ngày 24/9, trên đường tỉnh 866B (đoạn qua xã Tân Phước 3, gần Khu công nghiệp Long Giang), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50F-089.60 kéo theo rơ-moóc 50RM-231.84 chở theo nhiều cọc bê tông có dấu hiệu quá tải, nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nguyễn H.H. (SN 1989, ngụ TP. Huế) khai nhận, lái xe chở cọc bê tông từ tỉnh Tây Ninh, đi theo Quốc lộ 1 để giao cho một công trình đang xây dựng tại Khu công nghiệp Long Giang (Đồng Tháp).

cho qua tai hon gap doi, tai xe nhan muc phat 77,5 trieu dong hinh anh 2
Tài xế xe đầu kéo bị phạt 77,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì chở quá tải.

Kết quả cân tải trọng cho thấy xe chở vượt quá tải trọng cho phép lên tới 103%. Tài xế bị phạt hành chính số tiền 77,5 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe và tước phù hiệu xe 2 tháng.

Trước đó, ngày 22/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một doanh nghiệp thi công mở rộng tuyến cao tốc, do để phương tiện thi công nằm ngoài phạm vi công trình, gây cản trở giao thông.

Theo Chúc Trí - Trọng Tín/Tiền Phong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe tải chở hoa quả lật trên quốc lộ 1, cháu bé 9 tuổi tử nạn
Xe tải chở hoa quả lật trên quốc lộ 1, cháu bé 9 tuổi tử nạn

VOV.VN - Khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Hồng (Quảng Trị) chiếc xe tải chở hoa quả gặp tai nạn và lật ngửa làm cháu bé 9 tuổi đi trên xe tử nạn.

Xe tải chở hoa quả lật trên quốc lộ 1, cháu bé 9 tuổi tử nạn

Xe tải chở hoa quả lật trên quốc lộ 1, cháu bé 9 tuổi tử nạn

VOV.VN - Khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Hồng (Quảng Trị) chiếc xe tải chở hoa quả gặp tai nạn và lật ngửa làm cháu bé 9 tuổi đi trên xe tử nạn.

Cháy xe tải chở mận trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh
Cháy xe tải chở mận trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

VOV.VN - Đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, xe tải chở khoảng 10 tấn mận bất ngờ bốc cháy dữ dội .

Cháy xe tải chở mận trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Cháy xe tải chở mận trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

VOV.VN - Đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, xe tải chở khoảng 10 tấn mận bất ngờ bốc cháy dữ dội .

Xử phạt chủ xe và tài xế gần 100 triệu vì chở quá 13 người so với quy định
Xử phạt chủ xe và tài xế gần 100 triệu vì chở quá 13 người so với quy định

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách biển số 71H-025… do chở quá 13 người so với quy định trên tuyến đường dài hơn 300 km. Tổng mức phạt hơn 98 triệu đồng, tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xử phạt chủ xe và tài xế gần 100 triệu vì chở quá 13 người so với quy định

Xử phạt chủ xe và tài xế gần 100 triệu vì chở quá 13 người so với quy định

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách biển số 71H-025… do chở quá 13 người so với quy định trên tuyến đường dài hơn 300 km. Tổng mức phạt hơn 98 triệu đồng, tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục