Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường

Tại phường Tiến Thành, mưa lớn gây sạt lở tại các tổ dân phố Tiến An và Tiến Bình. Hàng trăm mét khối bùn đất từ các khu vực taluy tràn xuống, vùi lấp nhiều đoạn đường dân sinh. Một số vị trí taluy bị đứt gãy, đe dọa an toàn khu dân cư.

Lực lượng dân quân phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ giải phóng bùn đất, đưa ô tô ra khỏi khu vực bị sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an đến hiện trường, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời khơi thông dòng chảy, thu dọn bùn đất, khắc phục các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm tại phường Tiến Thành.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thu dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy tại khu dân cư bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Cùng ngày, trên đường ĐT715, tuyến nối Quốc lộ 1 với Mũi Né, mưa lớn khiến cát đỏ từ sườn đồi liên tục tràn xuống mặt đường tại Km6, đoạn qua xã Hàm Thuận. Lớp cát đỏ phủ kín mặt đường, kéo dài hàng chục mét, khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Có thời điểm ô tô bị lún bánh, xe máy trượt ngã khi đi qua khu vực này.

Phương tiện cơ giới được huy động thu dọn cát đỏ tràn lấp đường ĐT715, bảo đảm giao thông qua khu vực.

Chính quyền địa phương xã Hàm Thuận đã bố trí lực lượng và phương tiện cơ giới túc trực, thường xuyên thu dọn bùn cát, bảo đảm giao thông không bị gián đoạn.