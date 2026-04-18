Chọi lớp 10 Hà Nội tăng vọt, nghịch lý điểm chuẩn khó lường

Tỷ lệ chọi vượt mốc 1/3, “vùng an toàn” gần như biến mất

0h ngày 18/4, thí sinh Hà Nội kết thúc đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến. Hơn 124.600 em đăng ký, chiếm gần 85% số học sinh tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, chỉ khoảng 55% có cơ hội vào công lập – mức thấp nhất nhiều năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ chọi năm nay tăng mạnh, nhiều trường vượt mốc 1/3. Nhóm trường có tỷ lệ dưới 1 gần như không còn. Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu với tỷ lệ 1/3,36, tuyển 765 học sinh nhưng nhận gần 2.570 nguyện vọng 1. Xếp sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Những năm trước, hai trường này cũng đứng đầu nhưng tỷ lệ chỉ trên 1/2.

Tỷ lệ chọi lớp 10 công lập ở Hà Nội cao nhất 1/3,36

9 trường khác có tỷ lệ chọi trên 2 gồm: Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức.

Ở chiều ngược lại, chỉ còn 3 trường có tỷ lệ dưới 1 là Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, dao động quanh 1/0,9. Số trường có nguyện vọng thấp hơn chỉ tiêu giảm rõ rệt so với các năm trước (thường khoảng trên dưới 10 trường).

Ở nhóm top 1, xu hướng không thay đổi: lượng đăng ký không quá lớn nhưng tập trung học sinh có học lực tốt, đặt nguyện vọng 1. Cụ thể, Yên Hòa có 2.665 nguyện vọng/765 chỉ tiêu. THPT Cầu Giấy là 2.627/720. Hai trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (2.341/765) và THPT Kim Liên (2.143/765).

Chọi cao chưa chắc điểm chuẩn tăng

Theo một chuyên gia theo dõi tuyển sinh nhiều năm, kỳ tuyển sinh 2026–2027 có biến động lớn do bỏ 12 khu vực tuyển sinh. Số liệu nguyện vọng thay đổi liên tục, thậm chí theo từng giờ. Việc các trường top 1 có tỷ lệ chọi cao là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đáng chú ý là nhiều trường top 2 và vùng ven cũng ghi nhận hơn 6.000 nguyện vọng – tăng đột biến so với các năm trước.

Dù vậy, tỷ lệ chọi cao không đồng nghĩa điểm chuẩn tăng tương ứng. Các trường top 1 vốn có mặt bằng điểm cao (thường từ 25 điểm trở lên) nên biến động không lớn. Ngược lại, những trường có lượng đăng ký tăng bất thường, nhất là trường mới hoặc chuyển đổi mô hình, sẽ khó dự đoán điểm chuẩn hơn.

Áp lực không chỉ đến từ kỳ thi mà còn từ việc chọn nguyện vọng. Phụ huynh Thanh Bình (phường Đống Đa) cho biết, kỳ thi vào lớp 10 đang trở thành gánh nặng với nhiều gia đình khi số học sinh tăng nhưng trường công lập chưa đáp ứng đủ. “Con tôi đăng ký vào Kim Liên nhưng giờ thấy Yên Hòa có tỷ lệ chọi tới 1/3,36, nhiều trường top cũng vượt 1/3, cả nhà rất áp lực vì sợ rủi ro cao”, chị Bình chia sẻ. “Nhiều gia đình mong Nhà nước đầu tư thêm trường, tăng chỉ tiêu để giảm áp lực”, phụ huynh này nói.

Theo chị Bình, việc đăng ký nguyện vọng hiện nay “cân não như chơi chứng khoán”, thậm chí còn áp lực hơn vì liên quan trực tiếp đến tương lai con trẻ. Nếu không đỗ công lập, học sinh phải chọn giữa trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường tư với chi phí cao.

Cùng chung tâm trạng, anh Quang (phường Đống Đa) cho biết phải liên tục điều chỉnh nguyện vọng khi số hồ sơ biến động từng ngày. Ban đầu chọn trường gần nhà, nhưng khi thấy khoảng 4.500 hồ sơ trong khi chỉ tiêu chưa đến 700, anh chuyển sang trường khác cách nhà gần 20 km. “Chỉ vài ngày tôi phải đổi nguyện vọng 3 lần, lúc nào cũng thấp thỏm”, anh Quang nói. Từ thực tế này, nhiều phụ huynh mong muốn có giải pháp lâu dài như tăng số lượng trường, tiến tới phổ cập THPT để giảm áp lực.

Năm học 2026-2027, toàn TP Hà Nội có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 em so với năm ngoái. Trong khi đó, 124 trường THPT công lập trên địa bàn tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm qua.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 124 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2026-2027 là 1.820 lớp với 81.048 học sinh.

Cụ thể, Hà Nội giao 119 trường trung học phổ thông công lập với 1.742 lớp và 78.318 học sinh; giao 1 trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao là Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú tuyển 10 lớp 10 với 400 chỉ tiêu. Chỉ tiêu của 4 trường trung học phổ thông chuyên là 78 lớp với 2.730 học sinh.