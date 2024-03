Chủ quầy chửi du khách ở Hội An bị yêu cầu ngừng hoạt động

Lãnh đạo UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng của phường Minh An, thành phố Hội An đã xử lý, yêu cầu chủ quầy hàng rong trên đường Lê Lợi không được phép hoạt động tại đây, sau khi khách du lịch phản ánh việc bị chủ quầy này mắng chửi. Hiện nay, nhiều trường hợp bán hàng rong tại thành phố Hội An đã chèo kéo gây phiền hà du khách, làm xấu hình ảnh Di sản Văn hoá Thế giới Hội An trong mắt du khách. UBND thành phố Hội An sẽ rà soát, chấn chỉnh các trường hợp bán hàng rong trái phép trong khu phố cổ.

Du khách phản ánh trên mạng xã hội

Trước đó, một khách du lịch đã đăng tải trên nhóm du lịch Đà Nẵng, Hội An phản ánh việc du khách khi ghé tới quầy thức ăn nhanh ở đường Lê Lợi để mua khoai tây chiên thì bị chủ quầy mắng chửi. Sau khi xuất hiện thông tin này trên mạng đã nhận được nhiều bình luận, có người nghi ngờ thông tin du khách đưa lên là "bóc phốt" không rõ ràng, cố tình đưa thông tin chưa chính xác.

UBND phường Minh An, thành phố Hội An cử lực lượng kiểm tra và hỏi người bán hàng rong này có hay không việc mắng chửi khách du lịch thì người này nói không nhớ, không biết sự việc. Hiện UBND phường Minh An, thành phố Hội An chưa xác định được nội dung mà du khách phản ánh đúng sai thế nào. Tuy nhiên, địa phương này đã yêu cầu chủ quầy bán hàng rong này không được buôn bán ở khu vực vừa nêu vì hoạt động không phép.

Người bán hàng rong chèo kéo du khách khi đến Hội An

Thời gian qua, du khách khi đến phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam tỏ ra bức xúc khi nhiều người bán hàng rong trái phép mồi chài, chèo kéo và "chặt chém". Dù thành phố Hội An đã nghiêm cấm bán hàng rong trái phép, thường xuyên triển khai lực lượng đi kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng người bán hàng rong chèo kéo du khách mua hàng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Người bán hàng rong từ nhiều tỉnh, thành phố khác về buôn bán tại thành phố Hội An

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nhiều người bán hàng rong từ các nơi khác cả về buôn bán hàng rồi lừa gạt du khách. Trách nhiệm của chính quyền thành phố Hội An là phải siết chặt quản lý địa bàn, tập trung xử lý các trường hợp này. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người bán hàng rong rồi nhắc nhở du khách không nên mua hàng, ăn uống tại các quầy hàng rong không được cấp phép, vì những nơi này tiềm ẩn việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều vấn đề khác nữa”.