Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý dự án bệnh viện 3 năm dang dở

Thứ Bảy, 14:33, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm hoàn thành xây lắp nhưng chưa đưa vào sử dụng, khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang đối mặt nguy cơ lãng phí lớn ngân sách đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng dở dang của dự án này.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, công trình đã hoàn thiện phần xây dựng nhưng chưa thể vận hành do chưa hoàn tất thủ tục bàn giao. Các thiết bị, nội thất đã được mua sắm nhưng chưa thể lắp đặt khiến toàn bộ khối nhà nhiều tầng bị bỏ dở trong thời gian dài.

chu tich Da nang yeu cau xu ly du an benh vien 3 nam dang do hinh anh 1
Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chưa đưa vào hoạt động

Trong 6 tháng qua, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tập trung xử lý các tồn tại. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm do vướng mắc trong bàn giao và tổ chức vận hành. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ trình phương án kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong tháng 4, tạo điều kiện đưa bệnh viện vào hoạt động.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành làm rõ các vướng mắc, chủ động đề xuất phương án xử lý. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, thành phố sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra để xác định trách nhiệm.

“Liên quan đến những vướng mắc, chậm trễ tại Bệnh viện Đa khoa phải khẩn trương xử lý gọn. Nếu không, tôi yêu cầu thanh tra; đã thanh tra thì phải làm rõ, kết luận cho rõ. Cần khẩn trương kiện toàn vị trí Giám đốc bệnh viện này, nếu nhân sự tại chỗ không có thì điều chuyển người ở Sở Y tế về; Khẩn trương đưa bệnh viện vào sử dụng. 3 năm rồi không đưa vào triển khai nên cần tập trung chống lãng phí thì phải tập trung vào việc này trước. Tất cả phải xong trước ngày 30/4”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

chu tich Da nang yeu cau xu ly du an benh vien 3 nam dang do hinh anh 2
Dự án chậm đưa vào sử dụng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận.

Khu điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được khởi công đầu năm 2019, tổng mức đầu tư gần 166 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Nam (cũ). Công trình đã hoàn thành xây lắp từ lâu nhưng chưa thể đưa vào sử dụng, trong khi bệnh viện hiện luôn trong tình trạng quá tải giường bệnh.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Đà Nẵng nghiên cứu phương án đưa các trường đại học về Tam Kỳ

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tính phương án bố trí hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo về khu vực Tam Kỳ (tỉnh lỵ Quảng Nam cũ) nhằm tạo động lực phát triển.

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tính phương án bố trí hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo về khu vực Tam Kỳ (tỉnh lỵ Quảng Nam cũ) nhằm tạo động lực phát triển.

Hai bệnh viện bị bỏ hoang suốt nhiều năm ở TP.HCM chờ “hồi sinh"

VOV.VN - Hai cơ sở bệnh viện chuyên khoa tại Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), dù có tổng mức đầu tư lớn, đã rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang hoặc chỉ được sử dụng một phần suốt nhiều năm. Đó là Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Bình Dương và Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương.

VOV.VN - Hai cơ sở bệnh viện chuyên khoa tại Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), dù có tổng mức đầu tư lớn, đã rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang hoặc chỉ được sử dụng một phần suốt nhiều năm. Đó là Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Bình Dương và Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương.

Cận cảnh bệnh viện bỏ hoang giữa khu 'đất vàng' ven biển Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng nằm trên đất vàng mặt biển là một trong 1.629 cơ sở nhà, đất công chưa sắp xếp lại, bỏ hoang gây lãng phí, ô nhiễm môi trường.

VOV.VN - Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng nằm trên đất vàng mặt biển là một trong 1.629 cơ sở nhà, đất công chưa sắp xếp lại, bỏ hoang gây lãng phí, ô nhiễm môi trường.

