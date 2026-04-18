Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý dự án bệnh viện 3 năm dang dở

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, công trình đã hoàn thiện phần xây dựng nhưng chưa thể vận hành do chưa hoàn tất thủ tục bàn giao. Các thiết bị, nội thất đã được mua sắm nhưng chưa thể lắp đặt khiến toàn bộ khối nhà nhiều tầng bị bỏ dở trong thời gian dài.

Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chưa đưa vào hoạt động

Trong 6 tháng qua, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tập trung xử lý các tồn tại. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm do vướng mắc trong bàn giao và tổ chức vận hành. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ trình phương án kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong tháng 4, tạo điều kiện đưa bệnh viện vào hoạt động.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành làm rõ các vướng mắc, chủ động đề xuất phương án xử lý. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, thành phố sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra để xác định trách nhiệm.

“Liên quan đến những vướng mắc, chậm trễ tại Bệnh viện Đa khoa phải khẩn trương xử lý gọn. Nếu không, tôi yêu cầu thanh tra; đã thanh tra thì phải làm rõ, kết luận cho rõ. Cần khẩn trương kiện toàn vị trí Giám đốc bệnh viện này, nếu nhân sự tại chỗ không có thì điều chuyển người ở Sở Y tế về; Khẩn trương đưa bệnh viện vào sử dụng. 3 năm rồi không đưa vào triển khai nên cần tập trung chống lãng phí thì phải tập trung vào việc này trước. Tất cả phải xong trước ngày 30/4”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Dự án chậm đưa vào sử dụng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận.

Khu điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được khởi công đầu năm 2019, tổng mức đầu tư gần 166 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Nam (cũ). Công trình đã hoàn thành xây lắp từ lâu nhưng chưa thể đưa vào sử dụng, trong khi bệnh viện hiện luôn trong tình trạng quá tải giường bệnh.