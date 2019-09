Chủ tịch Hà Nội đề nghị giám định mức độ nhiễm độc vụ cháy tại Rạng Đông

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản gửi Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh- Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị giám định để xác định mức độ ô nhiễm đất, nước, không khí sau vụ cháy tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.



Vụ cháy gây phát tán từ 15,1 - 27,2 kg thủy ngân ra môi trường.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Chủ tịch Viện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của Viện và mời các chuyên gia trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm xử lý sự cố tương tự giúp Công an Thành phố thực hiện việc giám định để xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất, nước và không khí trong vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý khắc phục có hiệu quả trong thời gian sớm nhất để thành phố tổ chức thực hiện.

Trước đó, Phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 4/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, qua tính toán số lượng đèn huỳnh quang và đèn compact bị cháy cho thấy, số lượng thủy ngân bị thất thoát ra môi trường từ 15,1 - 27,2 kg, 3 kho chứa nguyên liệu (đoàn khảo sát của Tổng cục Môi trường đã tiếp cận) chưa bị cháy. Bộ TN-MT đã yêu cầu công ty báo cáo rõ số lượng thủy ngân.