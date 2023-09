Chủ tịch phường không chấp hành thổi nồng độ cồn

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 18/9, tổ công tác Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Giải Phóng (địa phận quận Hoàng Mai), thì phát hiện ô tô con nhãn hiệu Mazda CX5 mang BKS 30H-318.xx, có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, nam tài xế không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng như không chấp hành việc đo nồng độ cồn, không xuất trình được các giấy tờ liên quan và không chấp nhận ký vào biên bản hành chính được CSGT lập.

Lực lượng CSGT tạm giữ chiếc ô tô của ông L.H.Q. Ảnh - Dân Trí

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, ra quyết định xử phạt đối với nam tài xế ôtô này về các lỗi: Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy đăng ký xe; Không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Không có bảo hiểm xe.

Qua quá trình xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định nam tài xế là L.H.Q, Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô nếu cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Q. Ảnh - Dân Trí

Thủ tướng Chính phủ từng có Công điện nhấn mạnh, vẫn còn tình trạng có một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023. UBND TP yêu cầu rõ: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt thực hiện nghiêm túc “Đã uống rượu, bia không lái xe”, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông, xử lý kỷ luật nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trên nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".