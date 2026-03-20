Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ bạt núi, lấn hồ Hòa Bình

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 4197/UBND-NN7 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Phần đất được đổ, lấn chiếm về phía lòng hồ Hòa Bình mới lộ ra sau khi nước hồ rút. Ảnh AH.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng “ngang nhiên bạt núi, lấn hồ du lịch cấp quốc gia” tại khu vực hồ Hòa Bình.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân xóm Mơ, xã Đà Bắc, thời gian qua, một số cá nhân đã tự ý xây kè, san lấp, lấn chiếm hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ Hòa Bình. Dù đã bị chính quyền lập biên bản, xử phạt, nhưng các hạng mục vi phạm vẫn tồn tại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2960/UBND-NN9, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí nêu.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 9/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực địa tại các vị trí liên quan. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đơn vị đã báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các phương án xử lý cụ thể.

Cho ý kiến về vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về đất đai và các vi phạm liên quan, bảo đảm đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng thẩm quyền và tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, địa phương phải báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026 để theo dõi, tổng hợp.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng bạt núi, lấn chiếm Hồ Hòa Bình tại khu vực xã Đà Bắc.

Cùng với việc xử phạt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đôn đốc người vi phạm thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi xảy ra vi phạm.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, tránh phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66.4/2025/NĐ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý, sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Trường hợp để xảy ra vi phạm mà không được xử lý kịp thời, Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài hoặc chưa được giải quyết dứt điểm; tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tham mưu, tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng các giải pháp bảo đảm việc thực hiện các quyết định xử phạt đúng thời hạn, đúng quy định.