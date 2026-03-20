Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ bạt núi, lấn hồ Hòa Bình

Thứ Sáu, 16:32, 20/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xử lý vụ bạt núi, lấn hồ Hòa Bình sau phản ánh của báo chí, đồng thời siết chặt quản lý đất đai, tránh phát sinh vi phạm kéo dài trên địa bàn.

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 4197/UBND-NN7 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

chu tich tinh phu tho chi dao xu ly vu bat nui, lan ho hoa binh hinh anh 1
Phần đất được đổ, lấn chiếm về phía lòng hồ Hòa Bình mới lộ ra sau khi nước hồ rút. Ảnh AH.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng “ngang nhiên bạt núi, lấn hồ du lịch cấp quốc gia” tại khu vực hồ Hòa Bình.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân xóm Mơ, xã Đà Bắc, thời gian qua, một số cá nhân đã tự ý xây kè, san lấp, lấn chiếm hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ Hòa Bình. Dù đã bị chính quyền lập biên bản, xử phạt, nhưng các hạng mục vi phạm vẫn tồn tại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2960/UBND-NN9, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí nêu.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 9/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực địa tại các vị trí liên quan. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đơn vị đã báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các phương án xử lý cụ thể.

Cho ý kiến về vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về đất đai và các vi phạm liên quan, bảo đảm đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng thẩm quyền và tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, địa phương phải báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026 để theo dõi, tổng hợp.

chu tich tinh phu tho chi dao xu ly vu bat nui, lan ho hoa binh hinh anh 2
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng bạt núi, lấn chiếm Hồ Hòa Bình tại khu vực xã Đà Bắc.

 

Cùng với việc xử phạt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đôn đốc người vi phạm thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi xảy ra vi phạm.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, tránh phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66.4/2025/NĐ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý, sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Trường hợp để xảy ra vi phạm mà không được xử lý kịp thời, Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài hoặc chưa được giải quyết dứt điểm; tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tham mưu, tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng các giải pháp bảo đảm việc thực hiện các quyết định xử phạt đúng thời hạn, đúng quy định.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ hồ Hòa Bình vi phạm đất đai quản lý đất đai tin nóng xử lý vi phạm UBND tỉnh pháp luật kiểm tra tin mới nhất
Tin liên quan

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình
Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình

VOV.VN - Dư luận đang quan tâm đến thông tin khu vực hồ du lịch cấp quốc gia tại tỉnh Phú Thọ bị san lấp, lấn chiếm để xây dựng kè và các hạng mục công trình trái phép. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương và lãnh đạo tỉnh đã lên tiếng chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình

VOV.VN - Dư luận đang quan tâm đến thông tin khu vực hồ du lịch cấp quốc gia tại tỉnh Phú Thọ bị san lấp, lấn chiếm để xây dựng kè và các hạng mục công trình trái phép. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương và lãnh đạo tỉnh đã lên tiếng chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Cao điểm lễ hội Đền Thác Bờ 2026: Siết chặt an toàn trên hồ Hòa Bình
Cao điểm lễ hội Đền Thác Bờ 2026: Siết chặt an toàn trên hồ Hòa Bình

VOV.VN - Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, du khách về Đền Chúa Thác Bờ tăng mạnh, khiến vận tải trên hồ Hòa Bình (Phú Thọ) vào cao điểm. Lực lượng chức năng, nhất là cảnh sát giao thông đã siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến tàu.

Cao điểm lễ hội Đền Thác Bờ 2026: Siết chặt an toàn trên hồ Hòa Bình

Cao điểm lễ hội Đền Thác Bờ 2026: Siết chặt an toàn trên hồ Hòa Bình

VOV.VN - Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, du khách về Đền Chúa Thác Bờ tăng mạnh, khiến vận tải trên hồ Hòa Bình (Phú Thọ) vào cao điểm. Lực lượng chức năng, nhất là cảnh sát giao thông đã siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến tàu.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 tại Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 17–26/4 với quy mô cấp tỉnh, bảo đảm trang nghiêm phần lễ, sôi động phần hội, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 tại Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 17–26/4 với quy mô cấp tỉnh, bảo đảm trang nghiêm phần lễ, sôi động phần hội, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

