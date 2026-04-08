Chủ tịch UBND Hà Nội kiểm tra, thúc tiến độ các dự án khẩn cấp chống ngập

Ông Vũ Đại Thắng đến kiểm tra tại công trường Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ và vị trí thi công trên đường Võ Chí Công thuộc Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Ông Vũ Đại Thắng kiểm tra tại công trường Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì. Ảnh: Đình Hiệp

Các công trình cơ bản bám sát tiến độ đề ra

Theo báo cáo mới nhất, Dự án hồ Đồng Bông 2 là một trong các công trình khẩn cấp của thành phố Hà Nội nhằm phục vụ công tác chống úng ngập. Công trình được khởi công từ cuối tháng 2/2026, đến nay đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng. Các hạng mục chính đang được triển khai đồng loạt và bám sát tiến độ đề ra.

Đối với hạng mục kè bao quanh hồ, đơn vị thi công dự kiến cơ bản hoàn thành vào ngày 25/4. Công tác đào đất lòng hồ sẽ hoàn thành trước ngày 30/4. Riêng hệ thống công trình phụ trợ gồm các cống điều tiết, cống dẫn và tiêu thoát nước, đến nay đã hoàn thành 5/6 hạng mục; hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong khoảng một tuần tới.

Với tiến độ này, sau ngày 30/4, hồ Đồng Bông 2 có thể bước đầu thực hiện chức năng điều tiết nước khi xảy ra mưa lớn, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực. Về hiệu quả dự án, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, hồ có dung tích tối đa khoảng 600.000m³, trong đó dung tích điều tiết khoảng 500.000m³. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết khoảng 6 điểm úng ngập trong tổng số hơn 200 điểm úng ngập trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực phía Tây.

Quá trình triển khai dự án cũng gặp không ít khó khăn, trong đó, thách thức lớn nhất hiện nay là công tác vận chuyển vật liệu trong khu vực nội đô, nơi mật độ giao thông cao, thường xuyên ùn tắc, khiến việc thi công bị hạn chế về thời gian. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu, vật tư, đặc biệt là xăng dầu tăng cao cũng tạo áp lực lớn đối với các nhà thầu. Ban Quản lý dự án đã có kiến nghị với thành phố xem xét cơ chế điều chỉnh giá phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công.

Đối với Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình đi qua các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô nhằm giải quyết thoát nước cho lưu vực khoảng 350ha, bổ cập nước ổn định cho sông Tô Lịch (lưu lượng 5m³/s) và phục vụ tưới tiêu cho khoảng 36ha đất nông nghiệp.

Đến nay, tổng tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 50% khối lượng hợp đồng. Đối với tuyến cống dẫn nước về sông Tô Lịch dài gần 4km, tiến độ còn chênh lệch giữa các đoạn. Tuyến Hoàng Minh Thảo đạt khoảng 60% khối lượng ép cừ và 31% thi công cống hộp; tuyến Võ Chí Công đạt khoảng 39% ép cừ, 19% lắp đặt cống đúc sẵn, đồng thời đang triển khai khoan kích ngầm. Dự án huy động hơn 400 công nhân, cùng hàng trăm thiết bị máy móc như máy xúc, máy ép cừ, xe vận chuyển… để tổ chức thi công liên tục.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc do mặt bằng chồng lấn hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông), giao cắt với các dự án khác, đặc biệt tại khu đô thị Resco. Bên cạnh đó, biến động giá vật liệu, nhiên liệu và tình trạng quá tải bãi đổ thải cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026, bao gồm trạm bơm, tuyến kênh hở và khoảng 2km cống hộp trên phố Hoàng Minh Thảo. Toàn bộ các hạng mục phục vụ bổ cập nước sông Tô Lịch dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp. Ảnh: Đình Hiệp

Chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ từng điểm nghẽn

Phát biểu khi kiểm tra các dự án, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu cùng chính quyền các địa phương nơi dự án đi qua trong việc triển khai thi công với khối lượng lớn trong thời gian ngắn.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống hạ tầng thoát nước của Thủ đô, không chỉ góp phần giảm thiểu tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu vực phía Tây và Tây Bắc thành phố mà còn từng bước cải thiện môi trường, bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch - một trong những nhiệm vụ cấp bách, có tính lâu dài trong chỉnh trang đô thị Hà Nội.

“Việc hoàn thành đúng tiến độ các công trình này sẽ trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống ngập úng trong mùa mưa năm 2026, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo tiền đề cho phát triển đô thị bền vững”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các đơn vị đang gặp phải, đặc biệt là tình trạng biến động, tăng giá nguyên vật liệu, thiếu hụt nguồn cung và vướng mắc về mặt bằng thi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ từng điểm nghẽn.

Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật chồng lấn, đẩy nhanh công tác di dời hệ thống điện, nước, viễn thông; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp ổn định nguồn cung vật liệu, bố trí bãi đổ thải phù hợp nhằm bảo đảm điều kiện thi công liên tục.