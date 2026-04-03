Chủ xe và tài xế bị phạt 77 triệu đồng do không bằng lái vẫn đi trên cao tốc

Ngày 3/4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết, đã lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm khi điều khiển xe đầu kéo trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 79H-008.14 tại nút giao km234.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế N.T.A (33 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) không có giấy phép lái xe theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không có giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV VT Đ.P về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Mức xử phạt đối với chủ xe là 58 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng.