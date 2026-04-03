中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ xe và tài xế bị phạt 77 triệu đồng do không bằng lái vẫn đi trên cao tốc

Thứ Sáu, 15:39, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tài xế không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc. Chủ xe và tài xế bị xử phạt 77 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Ngày 3/4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết, đã lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm khi điều khiển xe đầu kéo trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 79H-008.14 tại nút giao km234.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế N.T.A (33 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) không có giấy phép lái xe theo quy định.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: B.H

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không có giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV VT Đ.P về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Mức xử phạt đối với chủ xe là 58 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: cao tốc chủ xe tài xế triệu đồng vĩnh hảo phan thiết cảnh sát
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Giáo phận Phan Thiết
VOV.VN - Ngày 2/4, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 550 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ
VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đã chuyển tiền cho đối tượng Nguyễn Gia Hoàng, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết.

Xe chở quá khổ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo bị xử phạt hơn 40 triệu đồng
VOV.VN - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) vừa xử phạt hơn 40 triệu đồng một trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, vượt chiều cao xếp hàng trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo đoạn qua tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục