中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt tài xế và chủ xe 27 triệu đồng vì đi xe hết hạn đăng kiểm trên cao tốc

Chủ Nhật, 17:22, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/3, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, vào sáng 28/3, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm tra tổ công tác phát hiện ô tô biển số 85A-044.93 do ông Đ.Q.V (49 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển tham gia giao thông khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đồng thời cũng xử phạt chủ phương tiện là Công ty H.L.P 22 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với vụ việc là 27 triệu đồng.

Clip CSGT lập biên bản xử phạt.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, đăng kiểm không chỉ là thủ tục hành chính mà là điều kiện bắt buộc để bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) đã xử phạt nhiều trường hợp tương tự. 

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Tag: Xử phạt đăng kiểm cao tốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân
Hơn 1 triệu con giống các loại được thả tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau
Một rùa biển mắc lưới trôi vào bờ biển Mũi Né được giải cứu an toàn
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục