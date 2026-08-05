Chùa Liên Hoa trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Lai Châu

Đại đức Thích Minh Phước, trụ trì chùa Liên Hoa đã đến tận nơi, ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát với người dân tại hai xã Mường Than và Mường Kim cùng một số khu vực bị bão lũ của tỉnh Lai Châu. Dịp này, đoàn đã trao 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 500 triệu đồng, đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trụ trì chùa Liên Hoa đến tận vùng " tâm bão lũ" thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân

Nguồn kinh phí của chuyến thiện nguyện này do quý Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp. Bên cạnh đó, chùa Liên Hoa đã dành toàn bộ số tiền cúng dường bếp ăn từ lễ hội Quan Âm (diễn ra vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 6 âm lịch vừa qua) để hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Đại đức Thích Minh Phước cho biết, dù hành trình đến vùng lũ xa xôi, nhiều đoạn đường còn tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng khi tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân vùng cao sau thiên tai, đoàn càng thêm xúc động. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia kịp thời, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn.

Đại đức Thích Minh Phước trao tặng 1000 phần quà đầy ắp tình thương đến với đồng bào vùng cao

Hằng năm, mỗi khi đồng bào các tỉnh miền Trung và miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ, chùa Liên Hoa đều vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm, Phật tử để tổ chức từ 3 đến 4 chuyến thiện nguyện, trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho người dân bị ảnh hưởng với trị giá hàng tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần "tốt đời, đẹp đạo".