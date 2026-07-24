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Đồng Tháp đón làn sóng du khách, nhiều điểm tham quan quá tải

Thứ Sáu, 14:03, 24/07/2026
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VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều điểm, khu du lịch ở tỉnh Đồng Tháp ghi nhận lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng đột biến, hứa hẹn một năm khởi sắc của ngành du lịch địa phương. Đây là tín hiệu vui báo hiệu những khởi sắc của ngành du lịch của cửa ngõ Miền Tây.

Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, những ngày qua trở thành điểm đến "gây sốt" trên mạng xã hội. Đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến để trải nghiệm chèo xuồng ba lá len lỏi qua những rạch dừa nước xanh mát, hoặc ngồi xe ngựa dạo quanh những con đường quê. Có thời điểm, du khách phải chờ gần 2 giờ mới đến lượt xuống xuồng hoặc đi xe ngựa.

Em Nguyễn Mộng Tuyền, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau khi xem nhiều hình ảnh về Cồn Thới Sơn trên mạng xã hội, em đã quyết định đến đây tham quan trong dịp nghỉ hè. Điều em ấn tượng nhất là trải nghiệm đi xuồng ba lá trên những con rạch quanh co:"Tối qua em không ngủ được vì mong chờ đi du lịch tại tỉnh Đồng Tháp. Sáng nay em được đi xuồng ba lá ở cồn Thới Sơn, em rất thích. Em cũng thích tham quan cuộc sống của người dân địa phương và trải nghiệm các làng nghề truyền thống tại đây".- Em Nguyễn Mộng Tuyền chia sẻ.

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Khách du lịch rời Cảng Du thuyền Mỹ Tho xuống thuyền đi tham quan tại các điểm du lịch ven sông Tiền

Theo ghi nhận, từ cuối tháng 6/2026, trào lưu trải nghiệm chèo xuồng tại Cồn Thới Sơn được giới trẻ săn đón sau khi nhiều KOL nước ngoài đăng tải hình ảnh đẹp trên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, lượng khách đến tham quan, check-in tăng mạnh, có ngày khu du lịch đón vài nghìn lượt khách, cao gấp 2–3 lần so với trước đây.

Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở xe ngựa phục vụ khách du lịch tại Cồn Thới Sơn, cho biết lượng khách tăng cao khiến dịch vụ có thời điểm quá tải, nhiều người phải chờ khá lâu mới đến lượt. Ông Lộc cho biết:  "Du khách  từ Thành phố Hồ Chí Minh đi theo đoàn xuống rất đông. Hầu như ai đến Cồn Thới Sơn cũng muốn đi xe ngựa và xuồng chèo để trải nghiệm, quay TikTok. Mỗi ngày chúng tôi phục vụ khoảng 120 chuyến xe thay vì trước đây chỉ 30-40 chuyến. Hiện  tôi có 11 con ngựa nên cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu, tuy nhiên lúc khách về cùng một thời điểm thì vẫn phải chờ  đợi xe".

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Các bạn trẻ thử làm tài xế xe ngựa
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Các em gái mặc áo bà ba dịu dàng chụp ảnh bên xe ngựa tại cồn Thới Sơn

Trong dịp hè, lượng khách đến Cảng Du thuyền Mỹ Tho (phường Đạo Thạnh) và Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho (phường Mỹ Tho) cũng rất đông để xuống thuyền tham quan các tuyến du lịch sông nước của Đồng Tháp và Vĩnh Long. Riêng Cảng Du thuyền Mỹ Tho mỗi ngày đón trên 1.500 lượt khách trong nước và quốc tế.

Ngoài Cồn Thới Sơn, nhiều điểm du lịch khác của Đồng Tháp như Trại rắn Đồng Tâm, bãi biển Gò Công, Làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng thu hút đông đảo du khách, nhất là thanh thiếu niên. Đặc biệt, hai điểm du lịch tâm linh là chùa Liên Hoa (xã Bình Ninh) và chùa Mẹ Mẫu Tiền Giang (xã An Thạnh Thủy) mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người đến chiêm bái, tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

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Mô hình du lịch đò chèo ở cồn Thới Sơn đang thu hút đông đảo du khách phương xa

Bà Lương Thị Diễm Trang, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngành du lịch địa phương đang có nhiều tín hiệu khởi sắc; các doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Bà Trang cho biết thêm :"Du lịch tại tỉnh Đồng Tháp đã tạo được niềm tin đối với du khách. Điều đáng mừng là nhiều người sau khi đến tham quan đã quay trở lại. Các doanh nghiệp đang xây dựng hình ảnh du lịch xanh, sạch; hoạt động kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, các đơn vị cũng tăng cường quảng bá trên các nền tảng như TikTok, Facebook. Hiện nay, tour 'Một ngày ở Mỹ Tho' đang thu hút nhiều du khách, với điểm nhấn là hành trình từ Cảng Du thuyền Mỹ Tho đến Cồn Thới Sơn."

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Chùa Liên Hoa và chùa Mẹ Mẫu Tiền Giang đang là "hiện tượng" của du lịch tâm linh tại tỉnh Đồng Tháp

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, ngành du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương. Trong 7 tháng của năm 2026, Đồng Tháp ước đón 5,33 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 66,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 396 nghìn lượt, tăng 2,6%, đạt 45,5% kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.790 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp giúp người dân vươn lên làm giàu

VOV.VN - Với những chủ trương, nghị quyết đúng đắn, phù hợp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đồng Tháp đã lãnh đạo, điều hành đưa ngành du lịch của địa phương ngày càng phát triển, trở thành ngành kinh tế quan trọng, giúp người dân, doanh nghiệp làm du lịch vươn lên làm giàu.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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