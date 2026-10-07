Chưa xác định thời điểm dừng thu phí BOT cầu Rạch Miễu

Chưa xác định thời gian dừng thu phí tại trạm BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Vĩnh Long) sau hơn 17 năm hoạt động đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhất là người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Khánh, giám đốc một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, thường xuyên sử dụng ô tô qua cầu Rạch Miễu. Theo ông, doanh nghiệp đã đóng phí trong nhiều năm kể từ khi cầu được đưa vào khai thác. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, ông mong muốn cơ quan chức năng sớm có thông tin rõ ràng về thời điểm kết thúc thu phí: “Tôi là chủ doanh nghiệp, do công việc làm ăn có phương tiện hàng ngày phải qua cầu Rạch Miễu. Tôi thấy việc thu phí đã lâu rồi, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân khi sử dụng ô tô. Tôi đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nếu đủ điều kiện thì nên kết thúc sớm trạm thu phí. Hiện tại các doanh nghiệp đang gặp rất khó khăn”- Ông Khánh chia sẻ.

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu vẫn đang hoat động thu phí bình thường

Cầu Rạch Miễu là một trong những dự án BOT giao thông đường bộ được triển khai từ khá sớm tại Việt Nam, nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long qua sông Tiền. Giai đoạn 1 của dự án là đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu theo hình thức hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ ngày 2/4/2009. Theo phương án ban đầu, thời gian thu phí dự kiến 13 năm 5 tháng, trong đó 10 năm 5 tháng để hoàn vốn và 3 năm tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án phát sinh những thay đổi về lưu lượng phương tiện, doanh thu và các yếu tố tài chính, khiến thời gian thu phí phải được cập nhật, điều chỉnh theo tình hình thực tế. Có thời điểm, lưu lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu lên hơn 21.000 lượt ô tô mỗi ngày, đêm, tạo nguồn thu đáng kể cho dự án.

Bên cạnh giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án gồm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, cũng được thực hiện theo hình thức BOT và hiện vẫn trong thời gian thu phí. Theo phương án hợp đồng, nguồn thu tại trạm cầu Rạch Miễu được sử dụng để hoàn vốn cho các hạng mục thuộc dự án theo từng giai đoạn.

Hai điểm thu phí phụ tại xã Phú Túc vẫn có nhân viên trực thu phí thủ công

Việc tổ chức thu phí cũng nhận được một số ý kiến từ người dân và doanh nghiệp ở khu vực lân cận, nhất là đối với các phương tiện chỉ di chuyển trên một số tuyến nhánh nhưng vẫn phát sinh phí khi đi qua các điểm thu. Để thực hiện phương án thu phí của dự án, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu bố trí thêm 2 điểm thu phí phụ tại các nhánh đường rẽ vào khu vực xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Ông C.H.L., một người dân kinh doanh du lịch tại xã Phú Túc, cho rằng việc thu phí tại các điểm này có thể gây thêm chi phí và bất tiện đối với một số phương tiện của người dân địa phương và khách du lịch. “Người dân ở khu vực này dù chỉ đi ra vào bằng ô tô vẫn bị thu phí cầu khi qua trạm thu phụ. Còn du lịch thì đôi khi người ta đi từ Bến Tre về, bị thu trạm chính rồi rẽ vào đây qua lại trạm phụ vẫn bị thu phí lần 2. Tài xế phản ánh dù không đi Quốc lộ 60, chỉ quẹo vào đây thôi vẫn bị thu phí. Những mức phí nào phù hợp thì giữ lại, còn những khoản nào cần xem xét thì cơ quan chức năng nên nghiên cứu để bảo đảm phù hợp với thực tế”- Ông C.H.L bày tỏ.

Do có cầu Rạch Miễu 2 nên lượng ô tô lưu thông qua cầu Rạch Miễu 1 bị giảm nhiều, là nguyên nhân điều chỉnh lại phương án tài chính để xác định thời điểm dừng thu phí trạm BOT này

Trao đổi với phóng viên VOV ngày 5/10, đại diện Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết trạm thu phí hiện vẫn hoạt động bình thường và chưa có thông tin chính thức về thời điểm kết thúc thu phí.

Theo doanh nghiệp dự án, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp, đàm phán với nhà đầu tư để cập nhật và tính toán lại phương án tài chính. Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn là doanh thu dự án giảm mạnh sau khi cầu Rạch Miễu 2 được đưa vào khai thác, trong khi dự án vẫn phát sinh các nghĩa vụ tài chính, trong đó có chi phí lãi vay.

Cụ thể, từ ngày 19/8/2025, khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 1 giảm từ khoảng 21.000 lượt xuống còn khoảng 9.000 lượt mỗi ngày, đêm. Trong điều kiện nguồn thu giảm, doanh nghiệp vẫn duy trì trạm thu phí chính trên Quốc lộ 60 và 2 điểm thu phí phụ tại các đường nhánh ven sông Tiền theo phương án thu phí của dự án. Riêng 2 điểm thu phí tại khu vực cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, đã ngưng hoạt động từ năm 2021.

Hai trạm thu phí phụ tại cồn Thới Sơn dù dừng hoạt động từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa tháo dỡ

Liên quan đến thời điểm kết thúc thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết doanh thu dự án giảm trong khi lãi suất vốn vay tăng có thể làm thay đổi thời gian thu phí hoàn vốn. Nhà đầu tư cũng đã kiến nghị xác định lại thời gian thu phí tạo lợi nhuận của dự án giai đoạn 1.

Để có cơ sở xác định chính xác thời điểm dừng thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp dự án báo cáo số thu theo tháng đến hết tháng 6/2026; theo tuần trong tháng 7 và tháng 8; và theo ngày trong tháng 9/2026. Trên cơ sở số liệu thu phí thực tế, các bên sẽ phối hợp cập nhật, tính toán lại phương án tài chính để xác định thời điểm kết thúc thu phí.

Người dân, doanh nghiệp vùng ĐBSCL để nghị nên sớm kết thúc trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu

Như vậy, mốc cuối tháng 9/2026 được đề cập trước đó chưa phải là thời điểm chính thức chấm dứt thu phí BOT cầu Rạch Miễu. Việc xác định ngày dừng thu phải căn cứ kết quả cập nhật phương án tài chính và số liệu doanh thu thực tế, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 1 đã giảm đáng kể sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác.

Việc cập nhật, tính toán lại phương án tài chính là cơ sở để cơ quan quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án xác định chính xác thời điểm kết thúc thu phí, đồng thời bảo đảm việc thu phí được thực hiện phù hợp với hợp đồng và các quy định hiện hành.