中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vĩnh Long xây dựng cầu Cổ Chiên 2

Chủ Nhật, 16:35, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 3156 phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh (cũ).

Theo đó, cầu Cổ Chiên 2 được xây dựng bắc ngang sông Cổ Chiên, điểm đầu từ xã An Qui  điểm cuối là xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long, cách cầu Cổ Chiên 1 khoảng 30km về  phía hạ lưu sông.

Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, thuộc công trình giao thông nhóm B. Thời gian hoàn thành vào năm 2029, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính đường khoảng 10 năm, cầu khoảng 100 năm.

vinh long xay dung cau co chien 2 hinh anh 1
Cầu Cổ Chiên 2 xây dựng song song với với cầu Cổ Chiên 1 (ảnh) nằm cách nhau 30 km về phía hạ lưu

Quy mô đầu tư xây dựng gồm: phần cầu dài 1.919m, bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3MPa; mặt cầu rộng 22,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; khỏang thông thuyền (120x25)m.  

Riêng phần đường vào cầu: tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005; đường cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế 80km/h; tải trọng trục thiết kế 100kN nền đường rộng 22,5m, gồm 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ;

Các công trên khác trên tuyến gồm: các công ngang đường, nút giao, đường kết nối, hệ thống chiếu sáng...và hệ thống an toàn giao thông theo quy định.

Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án là 3.500 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 108 tỷ  đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.681 tỷ đồng.

Cầu Cổ Chiên 2 xây dựng nhằm từng bước hoàn thành hệ thống tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của các tỉnh thuộc khu vực ven biển và góp phần vào việc phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Đồng thời dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian về hướng biển, phát triển kinh tế biển của Bến Tre và Trà Vinh (cũ) nói riêng cũng như khu vực ĐBSCL nói chung, có vai trò lớn giúp kết nối giao thông vùng, tạo lợi thế phát triển cho ngành du lịch địa phương, thúc đẩy du lịch biển, trao đổi kinh tế với các thành phố lớn, kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh ĐBSCL.

Dự án cũng góp phần phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng, công nghiệp nâng cao hiệu quả tài nguyên biển, thu hút đầu tư phát triển các khu kinh tế ven biển, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Nhật Trường/VOV ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long cầu Cổ Nhiên 2 hạ tần giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bỏ việc ngân hàng về nuôi lươn, người đàn ông xây mô hình lớn nhất miền Bắc
Bỏ việc ngân hàng về nuôi lươn, người đàn ông xây mô hình lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Từ bỏ công việc ổn định trong ngành ngân hàng, ông Phạm Văn Minh ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh quyết định rẽ hướng sang nuôi lươn không bùn với khát vọng tạo ra nguồn thực phẩm sạch và xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững.

Bỏ việc ngân hàng về nuôi lươn, người đàn ông xây mô hình lớn nhất miền Bắc

Bỏ việc ngân hàng về nuôi lươn, người đàn ông xây mô hình lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Từ bỏ công việc ổn định trong ngành ngân hàng, ông Phạm Văn Minh ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh quyết định rẽ hướng sang nuôi lươn không bùn với khát vọng tạo ra nguồn thực phẩm sạch và xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững.

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh
Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026.

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026.

Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA
Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

VOV.VN - Nhiều ngân hàng nước ngoài muốn tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nhưng còn vướng quy định xếp hạng tín nhiệm.

Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

VOV.VN - Nhiều ngân hàng nước ngoài muốn tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nhưng còn vướng quy định xếp hạng tín nhiệm.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Lạng Sơn trong nhóm khá của toàn quốc
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Lạng Sơn trong nhóm khá của toàn quốc

VOV.VN - Trong Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 'Khá' toàn quốc.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Lạng Sơn trong nhóm khá của toàn quốc

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Lạng Sơn trong nhóm khá của toàn quốc

VOV.VN - Trong Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 'Khá' toàn quốc.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp