Vĩnh Long xây dựng cầu Cổ Chiên 2

Theo đó, cầu Cổ Chiên 2 được xây dựng bắc ngang sông Cổ Chiên, điểm đầu từ xã An Qui điểm cuối là xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long, cách cầu Cổ Chiên 1 khoảng 30km về phía hạ lưu sông.

Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, thuộc công trình giao thông nhóm B. Thời gian hoàn thành vào năm 2029, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính đường khoảng 10 năm, cầu khoảng 100 năm.

Cầu Cổ Chiên 2 xây dựng song song với với cầu Cổ Chiên 1 (ảnh) nằm cách nhau 30 km về phía hạ lưu

Quy mô đầu tư xây dựng gồm: phần cầu dài 1.919m, bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3MPa; mặt cầu rộng 22,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; khỏang thông thuyền (120x25)m.

Riêng phần đường vào cầu: tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005; đường cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế 80km/h; tải trọng trục thiết kế 100kN nền đường rộng 22,5m, gồm 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ;

Các công trên khác trên tuyến gồm: các công ngang đường, nút giao, đường kết nối, hệ thống chiếu sáng...và hệ thống an toàn giao thông theo quy định.

Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án là 3.500 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 108 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.681 tỷ đồng.

Cầu Cổ Chiên 2 xây dựng nhằm từng bước hoàn thành hệ thống tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của các tỉnh thuộc khu vực ven biển và góp phần vào việc phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Đồng thời dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian về hướng biển, phát triển kinh tế biển của Bến Tre và Trà Vinh (cũ) nói riêng cũng như khu vực ĐBSCL nói chung, có vai trò lớn giúp kết nối giao thông vùng, tạo lợi thế phát triển cho ngành du lịch địa phương, thúc đẩy du lịch biển, trao đổi kinh tế với các thành phố lớn, kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh ĐBSCL.

Dự án cũng góp phần phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng, công nghiệp nâng cao hiệu quả tài nguyên biển, thu hút đầu tư phát triển các khu kinh tế ven biển, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...