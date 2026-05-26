Chung kết BE PROUD TUNE 2026: Bùng nổ tài năng phát thanh sinh viên

Tối 22/5, Đêm Chung kết cuộc thi phát thanh BE PROUD TUNE 2026 với chủ đề “Khởi nguyên” đã chính thức diễn ra, khép lại hành trình nhiều cảm xúc của những bạn trẻ đam mê phát thanh và truyền thông. Không chỉ là sân chơi dành cho các giọng nói truyền cảm, cuộc thi còn trở thành nơi thể hiện bản lĩnh, tư duy sáng tạo và khát vọng cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ trong thời đại số.

BE PROUD TUNE 2026: Hành trình tìm kiếm giọng nói truyền cảm của thế hệ mới.

Cuộc thi Phát thanh BE PROUD TUNE là sân chơi phát thanh thường niên duy nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân do Ban Phát Thanh & Truyền Thông Số - NEU tổ chức. Trở lại ở mùa thứ tư, BE PROUD TUNE 2026 mang chủ đề “Khởi nguyên”, hướng đến hành trình để người trẻ quan sát, suy ngẫm và lên tiếng trước những vấn đề của xã hội hiện đại; từ đó truy tìm “mạch nguồn” của các vấn đề và mở ra những ý tưởng mới.

Sau nhiều vòng thi sôi nổi và đầy cạnh tranh, từ gần 200 hồ sơ đăng ký, Top 8 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng Chung kết. Tại đây, các thí sinh trải qua hai chặng thi với nhiều thử thách đòi hỏi khả năng dẫn dắt, xử lý tình huống, tư duy nội dung và làm chủ cảm xúc trước micro.

Những “host” trẻ gây ấn tượng tại chung kết phát thanh BE PROUD TUNE 2026.

Ở chặng thi đầu tiên, Top 8 được chia thành hai đội, đảm nhiệm các vai trò như Host, dẫn talk và phóng viên hiện trường. Các đội thi mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ xoay quanh các chủ đề xã hội, đồng thời thể hiện khả năng kết nối và truyền tải thông tin thông qua hình thức phát thanh hiện đại.

Đồng hành cùng vòng Chung kết là Hội đồng Ban Giám khảo gồm những gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh:

Nhà báo Dương Bảo Ngọc - Phó Trưởng Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam; Nhà báo Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam; Phát thanh viên Minh Phượng - Nguyên Trưởng phòng Phát thanh viên, Đài Tiếng nói Việt Nam.

BE PROUD TUNE 2026 và khát vọng làm chủ truyền thông của thế hệ Gen Z.

Sự góp mặt của các giám khảo giàu chuyên môn đã mang đến những nhận xét sâu sắc, giúp thí sinh hoàn thiện kỹ năng và tư duy nghề nghiệp.

Kết thúc chặng 1, năm gương mặt nổi bật nhất được lựa chọn bước tiếp vào chặng thi quyết định. Tại đây, mỗi thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên đề bài gắn với các chương trình tương tác, trò chuyện của các Ban thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Những phần thể hiện giàu cảm xúc, khả năng xử lý linh hoạt và phong cách cá nhân rõ nét đã khiến sân khấu Chung kết trở nên bùng nổ.

Những giọng nói trẻ tỏa sáng tại chung kết BE PROUD TUNE 2026.

Chung cuộc, ngôi vị Quán quân BE PROUD TUNE 2026 thuộc về Nguyễn Phương Linh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, SBD 015). Với chất giọng nội lực, phong thái tự tin cùng khả năng truyền tải cảm xúc ấn tượng, Phương Linh đã chinh phục hoàn toàn Ban Giám khảo và khán giả.

Danh hiệu Á quân được trao cho Hà Phương Uyên (Trường Đại học Ngoại thương, SBD 044) với chất giọng truyền cảm và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, trong khi Nguyễn Văn Hưng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, SBD 018) giành danh hiệu Quý quân sau hành trình thi đấu bền bỉ và nhiều nỗ lực. Giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất” thuộc về Trần Hoàng Thùy Dương (SBD 061).

BE PROUD TUNE 2026 - Khi những giọng nói trẻ “thắp lửa” phát thanh thời đại số.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi kỹ năng, BE PROUD TUNE 2026 còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới và sức sáng tạo của thế hệ trẻ đối với lĩnh vực phát thanh trong thời đại truyền thông số. Đồng hành cùng cuộc thi ngay từ những ngày đầu, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam đã tham gia bảo trợ chuyên môn, trực tiếp hỗ trợ xây dựng format, cố vấn nội dung, đào tạo kỹ năng và đưa ra những góp ý chuyên sâu cho thí sinh qua từng vòng thi.

Từ gần 200 thí sinh đến sân khấu chung kết BE PROUD TUNE 2026 đầy cảm xúc.

Đại diện Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, điều giá trị nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở danh hiệu, mà còn ở việc giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về tư duy nội dung, nghệ thuật kể chuyện bằng âm thanh và trách nhiệm của người làm báo đối với công chúng.

Khép lại mùa giải năm nay, Đêm Chung kết BE PROUD TUNE 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh tham dự. Với những giá trị lan tỏa tích cực, cuộc thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng những giọng nói trẻ bản lĩnh, sáng tạo và giàu tiềm năng cho lĩnh vực phát thanh Việt Nam trong tương lai.