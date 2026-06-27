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"Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy"

Thứ Bảy, 09:59, 27/06/2026
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VOV.VN - Sáng 27/6, sau lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động chạy phong trào với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Hoạt động chạy phong trào với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy" được tổ chức tại điểm cầu cấp tỉnh, khu vực Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (số 6, đường Lê Mao, phường Thành Vinh). Đồng thời, các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng hưởng ứng bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

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Lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tham gia chạy hưởng ứng “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”. (Ảnh: Ngọc Anh).

Tại điểm cầu cấp tỉnh, hoạt động có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; hội viên các tổ chức quần chúng, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ chạy bộ phong trào và đông đảo người dân.

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Tại điểm cầu phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Ngọc Anh)

Cung đường chạy tại điểm cầu cấp tỉnh dài khoảng 1 km, xuất phát từ Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Tùng Mậu và đường Trường Thi.

Tại các xã, phường, hoạt động chạy phong trào cũng được tổ chức với cự ly khoảng 1 km, xuất phát từ điểm tổ chức lễ mít tinh hoặc vị trí do địa phương bố trí phù hợp.

Bá Thăng/VOV.VN
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