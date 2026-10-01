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Chương trình mới cập nhật Lịch sử, Địa lý: Biển đảo, biên giới được bổ sung

Thứ Năm, 15:05, 01/10/2026
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VOV.VN - Thông tư 78/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT, cập nhật kiến thức Lịch sử, Địa lý, trong đó có nội dung về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 78/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT.

Thông tư sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT và một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu mang tính cập nhật liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong 4 môn học. Ở cấp THCS, nội dung điều chỉnh tập trung ở môn Lịch sử và Địa lí. Ở cấp THPT, các môn được điều chỉnh gồm Lịch sử, Địa lí và Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi mục tiêu, cấu trúc, yêu cầu cần đạt và định hướng cơ bản của chương trình, không đặt ra chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính và không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của người học.

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Lịch sử cập nhật nội dung bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới

Một trong những điểm đáng chú ý là việc cập nhật, điều chỉnh một số kiến thức và yêu cầu cần đạt trong phân môn Lịch sử cấp THCS và môn Lịch sử cấp THPT.

Ở cấp THCS, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh theo hướng làm rõ khả năng tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Một số nội dung về lịch sử Việt Nam được sắp xếp, cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công cuộc đổi mới đất nước.

Ở cấp THPT, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử cũng được điều chỉnh. Nội dung Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025 được cập nhật vào chương trình Lịch sử ở chuyên đề học tập lớp 11.

Chương trình đồng thời điều chỉnh nội dung về lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam; cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông.

Bên cạnh cập nhật nội dung, một số yêu cầu cần đạt được điều chỉnh cách diễn đạt, sắp xếp lại để phù hợp với nội dung từng chủ đề và mạch kiến thức.

Địa lý cập nhật các vùng kinh tế - xã hội

Đối với môn Địa lý, chương trình được cập nhật, sắp xếp lại một số nội dung về địa lý Việt Nam, địa lý các vùng kinh tế - xã hội và địa lý địa phương.

Nội dung về các vùng kinh tế - xã hội được điều chỉnh, trong đó có Trung du và miền núi phía Bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

Riêng nội dung về Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được sắp xếp lại theo hướng xem xét trong tổng thể một vùng, gắn với các thế mạnh, hạn chế, phát triển các ngành kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng, an ninh.

Một số nội dung liên quan đến biển, đảo cũng được cập nhật, chú trọng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển đảo với bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Nội dung thực hành tìm hiểu địa lý địa phương được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính tỉnh, thành phố. Một số nội dung, yêu cầu cần đạt và cách sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lý cũng được cập nhật.

Giáo dục kinh tế và Pháp luật cập nhật Hiến pháp

Đối với môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật cấp THPT, Thông tư cập nhật, điều chỉnh một số nội dung và yêu cầu cần đạt về hoạt động kinh tế, thị trường, ngân sách nhà nước và thuế, sản xuất kinh doanh, hệ thống chính trị, Hiến pháp, lạm phát, thất nghiệp và văn hóa tiêu dùng.

Trong đó, nội dung Hiến pháp được cập nhật theo Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025, gồm các nội dung cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông tư cũng bổ sung nội dung dân sự vào chủ đề về một số quyền và nghĩa vụ của công dân ở lớp 12; đồng thời điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt và động từ mô tả mức độ biết, hiểu, vận dụng.

Thu Hằng/VOV.VN
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