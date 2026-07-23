Chuyển đổi số tại Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực

Ngày 22/7, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban tuần thứ 16 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai Kế hoạch số 02 và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi giao ban.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Cơ quan Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh, Thanh Hóa đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Chiến lược dữ liệu quốc gia bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 287/761 nhiệm vụ, chỉ tiêu theo các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổ Công tác Đề án 06, đạt 37,5% tiến độ. Riêng trong tuần, các sở, ngành tổ chức 8 hội nghị, ban hành hơn 35 văn bản chỉ đạo, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn.

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục đạt nhiều kết quả. HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tạo hành lang pháp lý cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có cơ chế xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Quỹ đầu tư mạo hiểm và chính sách tài chính phục vụ phát triển khoa học, công nghệ.

Đại diện lãnh đạo, sở, ngành tham luận tại buổi giao ban. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Hạ tầng và dữ liệu số tiếp tục được hoàn thiện. Đến nay, Thanh Hóa đã kết nối 44 cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), tăng 8 cơ sở dữ liệu so với tuần trước; đồng thời ban hành bộ trường dữ liệu gốc, dữ liệu chủ và dữ liệu tham chiếu, tạo nền tảng chuẩn hóa, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, Thanh Hóa đang triển khai thí điểm tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID - một trong những nhiệm vụ được Trung ương lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm nhằm thúc đẩy số hóa lĩnh vực đất đai.

Trong cải cách hành chính, các địa phương đồng loạt xây dựng kế hoạch triển khai mô hình "Dịch vụ công lưu động"; 556 thủ tục hành chính đã được phân cấp, góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn.

Lĩnh vực y tế tiếp tục là điểm sáng trong chuyển đổi số. Toàn bộ 38 bệnh viện công lập đã triển khai mô hình "một cửa y tế"; cả 60 bệnh viện trên địa bàn hoàn thành bệnh án điện tử, trong đó 34 bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Theo đánh giá, các mô hình này giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thanh Hóa cũng tiếp tục dẫn đầu cả nước về tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID với hơn 1,6 triệu trường hợp; 100% đối tượng an sinh xã hội đã được chi trả không dùng tiền mặt.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên IOC còn chậm ở một số đơn vị; việc xây dựng các kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ giải ngân kinh phí cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn thấp; cấp xã vẫn phải sử dụng nhiều phần mềm, trong khi một số hệ thống của các bộ, ngành còn xảy ra lỗi, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57 và Đề án 06. Đồng thời nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, đòi hỏi các đơn vị phải quyết liệt hơn, lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả công việc.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng phát biểu kết luận. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo Thiếu tướng Tô Anh Dũng, thành quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được đo bằng năng lực làm chủ công nghệ, số sản phẩm được thương mại hóa, số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành và giá trị thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao vốn khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết trong 5 tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, tập trung tham mưu triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch phát triển Sàn giao dịch điện tử của tỉnh nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hoàn thiện quy trình thí điểm tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển; đồng thời theo dõi, tham mưu giao chỉ tiêu giải ngân chi tiết cho từng chủ đầu tư, địa phương.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID", hỗ trợ người dân, nhất là các đối tượng yếu thế tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả mô hình "Dịch vụ công lưu động", bảo đảm phục vụ người dân thuận tiện, hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tuần để kịp thời theo dõi, đôn đốc. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong triển khai Nghị quyết số 57 và Đề án 06, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.