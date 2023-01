Chuyến tàu mùa xuân chở “giấc mơ” đoàn viên của công nhân ở Bình Dương

Đếm ngược từng ngày

Những ngày này, tại ga Dĩ An, ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương rất đông đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc hối hả xách ba lô lên những “chuyến tàu Xuân nghĩa tình” về quê đón Tết. Là một trong 5.000 người được nhận vé tàu miễn phí do Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ, anh Nguyễn Văn Công, công nhân Công ty TNHH Fotai Việt Nam, ở thành phố Thủ Dầu Một không khỏi hồi hộp vì sắp được về quê gặp lại gia đình, gặp lại con gái.

Hàng ngàn công nhân lên tàu về quê ăn Tết (ảnh: TL).

Anh Công kể, tháng 5/2021, đại dịch COVID-19 bùng phát, hai vợ chồng anh gửi con về TP.Vinh (Nghệ An) nhờ ba mẹ chăm sóc. Cũng từ đó đến nay, vợ chồng anh chưa có điều kiện để về thăm nên chỉ biết ngắm nhìn con lớn từng ngày qua những cuộc gọi video.

“Hai vợ chồng nói sinh nhật bé, ngày lễ về thăm con nhưng kinh tế khó khăn nên chỉ gọi điện về hỏi thăm. Mấy hôm gần đây bé đi sinh nhật, bé thấy người ta làm sinh nhật nên bắt chước bằng cách lấy cái thau và cây đèn cầy rồi khoe con đang làm sinh nhật. Thấy vậy, khi về em sẽ mua cho bé cái bánh kem và tổ chức bù cho bé vui”, anh Công chia sẻ.

Công nhân hạnh phúc được về quê sum họp bên gia đình (ảnh: TL).

Háo hức, chờ đợi tàu đến để về Thái Bình sum họp cùng chồng và 4 đứa con là tâm trạng của bà Trần Thị Bình (46 tuổi), công nhân Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Yuu Yuu, ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ba năm trước để có tiền lo cho các con ăn học, bà một mình vào Bình Dương làm công nhân. Hết dịch COVID-19 lại đến việc công ty không có đơn hàng khiến thu nhập giảm sút nên ước mơ về quê gặp chồng và các con tạm gác lại. Hay tin mình được nhận vé tàu miễn phí về quê, bà Bình mừng không ngủ được và đếm ngược từng ngày. Tranh thủ những ngày Tết ngắn ngủi, bà sẽ dành trọn thời gian chăm sóc và dạy dỗ “bù” cho các con.

“Tôi mừng đến mất ngủ 2 đêm trông mong được về quê ăn Tết với gia đình. Giờ được về sẽ chăm sóc con, cho con vui vẻ với bạn bè rồi ít ngày nữa lại vào Nam. Dạy dỗ con, động viên con, cha mẹ cống hiến cho con học hành cho nên người để sau này đỡ khổ như cha mẹ”, bà Trần Thị Bình cho hay.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chào tạm biệt công nhân trước khi tàu lăn bánh (ảnh: TL).

Hạnh phúc sum vầy!

Không chỉ có vé tàu, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn duy trì tổ chức Chương trình “chuyến xe Xuân nghĩa tình” đưa đón 2.700 công nhân khó khăn các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết và trở lại Bình Dương. Những chuyến xe mùa Xuân xuất phát từ ngày 9/1 đến 19/1 (tức là từ 18 tháng Chạp đến 28 tháng Chạp). Ngoài ra, Liên đoàn lao động cũng vận động, trao tặng 31 vé máy bay khứ hồi với chặng bay từ TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại. Công nhân được tặng vé máy bay đã về quê trên "Chuyến bay 0 đồng" từ ngày 9/1.

Ông Trần Văn Thuận, công nhân Công ty Cổ phần Tekcom, ở thị xã Tân Uyên chia sẻ, may mắn hai vợ chồng được nhận vé máy bay nên giờ mới được ôm 2 đứa con thơ sau 3 năm xa cách tại quê nhà Hà Tĩnh. Mùng 9 Tết, vợ chồng ông sẽ vào lại Bình Dương làm việc để có tiền lo cho các con.

Bà Trần Thị Bình (46 tuổi), công nhân Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Yuu Yuu mong ngóng tàu đến để về sum họp bên gia đình (ảnh: TL).

“Nhà em mừng lắm, năm mới, mong muốn công ty phát triển có việc làm cho công nhân, ổn định công việc có thu nhập nuôi gia đình, con cái”, ông Trần Văn Thuận chia sẻ.

Việc tổ chức đưa, đón công nhân về quê đón Tết là hoạt động rất thiết thực được Bình Dương duy trì trong suốt 10 năm qua. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân lao động được vui Tết, đón Xuân, đặc biệt là sum họp bên gia đình, người thân. Đây cũng là cách làm nhằm giữ chân người lao động quay lại gắn bó với Bình Dương.

Anh chị em công nhân hạnh phúc ra tàu về đón Tết cùng gia đình sau bao năm xa cách (ảnh: TL).

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh Bình Dương chia sẻ với công nhân lao động: “Tôi thay mặt cho lãnh đạo tỉnh xin trân trọng cảm ơn anh chị em công nhân đã lao động vất vả ngày đêm góp một phần quan trọng, đặc biệt quan trọng vào sự phát triển của Bình Dương. Năm hết, Tết đến xin chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, bớt những khó khăn và chúng ta sẽ đạt được những thắng lợi mới”.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương lì xì, tặng quà cho công nhân khó khăn trước khi về quê đón Tết (ảnh: TL).

Năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn duy trì việc tổ chức xe đưa, đón công nhân về quê ăn Tết. Thấy được sự quan tâm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp, công nhân lao động cảm thấy “ấm lòng” khi sự đóng góp của mình được tri ân./.