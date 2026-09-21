Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Quốc lộ 2 Vĩnh Yên - Việt Trì cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa tổng hợp tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì và Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000.

Tuyến Quốc lộ 2 Vĩnh Yên - Việt Trì cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến rõ nét sau sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền cơ sở.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ bản hoàn thành. Trong đó, các xã Tề Lỗ, Hội Thịnh và Vĩnh Thành đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Tại hai địa phương còn lại, các phần việc liên quan đang được tập trung hoàn tất. Xã Vĩnh An đã hoàn thành khoảng 89%, trong khi xã Vĩnh Hưng đạt khoảng 92% công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng khu tái định cư, đồng thời di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ việc triển khai dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, việc từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã giúp tổng diện tích mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các hạng mục chính của dự án.

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu huy động nhiều mũi thi công

Cùng với Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000 cũng đang được đẩy nhanh.

Xã Vĩnh Hưng chi trả tiền đền bù, GPMB cho người dân, đoạn Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đi qua.

Dự án có tổng chiều dài 34 km, trong đó khoảng 31,9 km đi qua địa bàn Phú Thọ và 2,1 km qua tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư dự án gần 9.997 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028.

Dự án được đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản hoàn thành. Mặt bằng đã được bàn giao cho các nhà thầu trên hầu hết phạm vi dự án.

Một số vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến các vị trí đặc thù về bãi đổ thải, đường công vụ, hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện thủ tục. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, những vấn đề này không ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án.

Hiện chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ 4 gói thầu xây lắp trên toàn tuyến. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức nhiều mũi thi công nền đường, cầu, hầm, hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến.

Giá trị xây lắp đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng

Theo số liệu tổng hợp, giá trị xây lắp Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000 đã thực hiện đạt khoảng 1.640/8.332 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị hợp đồng.

Đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ tại Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000.

Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2025 đạt 7.337 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 7.237 tỷ đồng, tương đương 100% kế hoạch vốn. Trong năm 2026, dự án được bố trí 100 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh. Đến nay, số vốn đã giải ngân đạt 62,099 tỷ đồng, tương đương khoảng 62% kế hoạch.

Việc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại hai dự án được đánh giá là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, hạn chế tình trạng phải thi công phân tán do thiếu mặt bằng. Cùng với việc tiếp tục xử lý các phần việc còn lại về bãi đổ thải, đường công vụ, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục liên quan, các đơn vị đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hai dự án giao thông được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối vùng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ.