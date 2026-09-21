English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Thứ Hai, 16:12, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn Phú Thọ cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Quốc lộ 2 Vĩnh Yên - Việt Trì cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa tổng hợp tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì và Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000.

co ban hoan thanh giai phong mat bang quoc lo 2 doan vinh yen - viet tri hinh anh 1
Tuyến Quốc lộ 2 Vĩnh Yên - Việt Trì cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến rõ nét sau sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền cơ sở.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ bản hoàn thành. Trong đó, các xã Tề Lỗ, Hội Thịnh và Vĩnh Thành đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Tại hai địa phương còn lại, các phần việc liên quan đang được tập trung hoàn tất. Xã Vĩnh An đã hoàn thành khoảng 89%, trong khi xã Vĩnh Hưng đạt khoảng 92% công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng khu tái định cư, đồng thời di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ việc triển khai dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, việc từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã giúp tổng diện tích mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các hạng mục chính của dự án.

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu huy động nhiều mũi thi công

Cùng với Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000 cũng đang được đẩy nhanh.

co ban hoan thanh giai phong mat bang quoc lo 2 doan vinh yen - viet tri hinh anh 2
Xã Vĩnh Hưng chi trả tiền đền bù, GPMB cho người dân, đoạn Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đi qua.

 Dự án có tổng chiều dài 34 km, trong đó khoảng 31,9 km đi qua địa bàn Phú Thọ và 2,1 km qua tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư dự án gần 9.997 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028.

Dự án được đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản hoàn thành. Mặt bằng đã được bàn giao cho các nhà thầu trên hầu hết phạm vi dự án.

Một số vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến các vị trí đặc thù về bãi đổ thải, đường công vụ, hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện thủ tục. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, những vấn đề này không ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án.

Hiện chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ 4 gói thầu xây lắp trên toàn tuyến. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức nhiều mũi thi công nền đường, cầu, hầm, hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến.

Giá trị xây lắp đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng

Theo số liệu tổng hợp, giá trị xây lắp Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000 đã thực hiện đạt khoảng 1.640/8.332 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị hợp đồng.

co ban hoan thanh giai phong mat bang quoc lo 2 doan vinh yen - viet tri hinh anh 3
Đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ tại Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 - Km53+000.

Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2025 đạt 7.337 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 7.237 tỷ đồng, tương đương 100% kế hoạch vốn. Trong năm 2026, dự án được bố trí 100 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh. Đến nay, số vốn đã giải ngân đạt 62,099 tỷ đồng, tương đương khoảng 62% kế hoạch.

Việc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại hai dự án được đánh giá là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, hạn chế tình trạng phải thi công phân tán do thiếu mặt bằng. Cùng với việc tiếp tục xử lý các phần việc còn lại về bãi đổ thải, đường công vụ, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục liên quan, các đơn vị đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hai dự án giao thông được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối vùng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ đầu tư cảnh cáo hai nhà thầu chậm thi công mở rộng Quốc lộ 2 qua Phú Thọ
Chủ đầu tư cảnh cáo hai nhà thầu chậm thi công mở rộng Quốc lộ 2 qua Phú Thọ

VOV.VN - Dù mặt bằng đang được tỉnh Phú Thọ tích cực bàn giao, điều kiện thời tiết thuận lợi, song hai nhà thầu tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì vẫn triển khai thi công chậm, khiến chủ đầu tư phải cảnh cáo và yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Chủ đầu tư cảnh cáo hai nhà thầu chậm thi công mở rộng Quốc lộ 2 qua Phú Thọ

Chủ đầu tư cảnh cáo hai nhà thầu chậm thi công mở rộng Quốc lộ 2 qua Phú Thọ

VOV.VN - Dù mặt bằng đang được tỉnh Phú Thọ tích cực bàn giao, điều kiện thời tiết thuận lợi, song hai nhà thầu tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì vẫn triển khai thi công chậm, khiến chủ đầu tư phải cảnh cáo và yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Phát hiện hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 ở Phú Thọ
Phát hiện hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 ở Phú Thọ

VOV.VN - Hai người đàn ông được phát hiện tử vong trên một chiếc ô tô đỗ ven Quốc lộ 32, đoạn qua xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 ở Phú Thọ

Phát hiện hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 ở Phú Thọ

VOV.VN - Hai người đàn ông được phát hiện tử vong trên một chiếc ô tô đỗ ven Quốc lộ 32, đoạn qua xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giao tỉnh Sơn La là đơn vị chủ quản tuyến cao tốc Mộc Châu - Hòa Bình
Giao tỉnh Sơn La là đơn vị chủ quản tuyến cao tốc Mộc Châu - Hòa Bình

VOV.VN - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc giao cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Giao tỉnh Sơn La là đơn vị chủ quản tuyến cao tốc Mộc Châu - Hòa Bình

Giao tỉnh Sơn La là đơn vị chủ quản tuyến cao tốc Mộc Châu - Hòa Bình

VOV.VN - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc giao cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục