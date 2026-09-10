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Chủ đầu tư cảnh cáo hai nhà thầu chậm thi công mở rộng Quốc lộ 2 qua Phú Thọ

Thứ Năm, 10:15, 10/09/2026
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VOV.VN - Dù mặt bằng đang được tỉnh Phú Thọ tích cực bàn giao, điều kiện thời tiết thuận lợi, song hai nhà thầu tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì vẫn triển khai thi công chậm, khiến chủ đầu tư phải cảnh cáo và yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Dù địa phương đang tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, việc triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của một số nhà thầu vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

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Chủ đầu tư vừa có văn bản chỉ đạo việc tổ chức thi công gói thầu QL2-XL dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đối với liên danh nhà thầu: Phương Nam - Đê kè Hải Dương - Phúc Thành An - Thành Hưng - Hồng Hà.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức thi công gói thầu QL2-XL thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đối với liên danh nhà thầu Phương Nam - Đê kè Hải Dương - Phúc Thành An - Thành Hưng - Hồng Hà.

Theo chủ đầu tư, trong thời gian từ ngày 28/9/2026 đến nay, điều kiện thời tiết tại khu vực dự án thuận lợi cho việc tổ chức thi công. Cùng với đó, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, việc triển khai thi công của các nhà thầu trong liên danh nhìn chung còn chậm, chưa chủ động trong tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, tại phạm vi thi công của Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương, mặt bằng trên địa bàn xã Vĩnh An đã được bàn giao từ ngày 7/8/2026 (đợt 3) và ngày 18/8/2026 (đợt 4).

Tại khu vực chợ Kiệu, các hộ dân cơ bản đã hoàn thành việc tháo dỡ, thu hồi tài sản. Tuy nhiên, theo báo cáo của tư vấn giám sát, tiến độ thi công của nhà thầu vẫn rất chậm, trong đó mũi thi công số 1 hầu như chưa được triển khai.

Trước tình trạng này, chủ đầu tư đã có văn bản cảnh cáo, đồng thời yêu cầu Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương điều chuyển toàn bộ khối lượng thi công còn lại tại phạm vi nút giao cuối tuyến cho Công ty CP Xây lắp và cơ khí Phương Nam thực hiện.

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Thi công mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang bị chậm tiến độ.

“Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ, khối lượng thực hiện hàng ngày của nhà thầu. Nếu công tác tổ chức thi công của Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương không đáp ứng tiến độ, Ban sẽ tiếp tục áp dụng các chế tài đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng để xử lý”, chủ đầu tư nêu trong văn bản.

Đối với Công ty TNHH Phúc Thành An, chủ đầu tư đánh giá tiến độ thi công đắp nền và thi công rãnh dọc cũng đang rất chậm. Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy yêu cầu nhà thầu tập trung tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ. Trường hợp việc tổ chức thi công tiếp tục không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư sẽ có văn bản cảnh cáo về tiến độ theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án, chủ đầu tư đồng thời yêu cầu Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long, đơn vị tư vấn giám sát, phối hợp với cán bộ quản lý kiểm tra hàng ngày các phạm vi đủ điều kiện thi công của liên danh nhà thầu.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng không tổ chức thi công, tư vấn giám sát được yêu cầu lập biên bản để chủ đầu tư có cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định và các điều khoản của hợp đồng.

Việc chủ đầu tư liên tục yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ được đặt trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì được triển khai theo kế hoạch.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.

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Bàn giao dự án mở rộng Quốc lộ 2 cho Phú Thọ nếu tiếp tục chậm giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Phi Long/VOV.VN
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