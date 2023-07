Cô gái 16 tuổi ở Bình Dương bị vợ chủ quán ăn đánh, cắt tóc vì ghen

Nạn nhân là P.T.K.N (16 tuổi, quê Đồng Tháp), nhân viên một quán ăn - karaoke ở phường An Phú, thành phố Thuận An do ông L.V.Đ (30 tuổi) làm chủ.

N. bị Huệ cắt tóc vì ghen tuông (ảnh cắt từ video).

Trước đó, do nghi ngờ cô gái có quan hệ tình cảm với chồng mình nên Đào Thị Huệ (26 tuổi) đã 2 lần hành hung N. vào ngày 24/6 và 25/6.

Cả hai lần Huệ đánh N. đều cho người quay video rồi phát tán trên mạng xã hội. N. bị bị thương ở vùng đầu và bị Huệ cắt tóc.

Công an phường An Phú cho biết do Huệ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên sau khi làm việc đã cho đối tượng trở về nhà. Vụ việc được chuyển đến Công an thành phố Thuận An thụ lý, điều tra.