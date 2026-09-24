Cô gái Nghệ An trở về đoàn tụ gia đình sau thời gian bị lừa sang nước ngoài

Ngày 21/9/2026, chị L.T.K.C. được các lực lượng chức năng hỗ trợ trở về quê nhà, đoàn tụ cùng gia đình.

Công an xã Lượng Minh hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, chị C. bị một số người cùng làm tại công ty dụ dỗ, hứa hẹn đưa sang nước ngoài làm việc với thu nhập cao. Do thiếu thông tin và tin tưởng những người này, chị C. bị đưa qua biên giới, sau đó bị bán cho một người đàn ông để ép kết hôn.

Trong thời gian ở nước ngoài, chị C. cho biết bản thân bị bạo hành, đe dọa. Chị đã tìm cách bỏ trốn, liên hệ với người thân và Công an xã Lượng Minh, Công an tỉnh Nghệ An để cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và triển khai biện pháp hỗ trợ. Sau quá trình phối hợp, chị C. được đưa trở về quê nhà, bàn giao an toàn cho gia đình.

Trở về địa phương, chị C. viết thư cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Lượng Minh và các lực lượng liên quan đã hỗ trợ để chị sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ đi làm việc, kết hôn hoặc xuất cảnh có dấu hiệu bất thường; cần tìm hiểu kỹ thông tin và kịp thời liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.