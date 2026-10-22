English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cô giáo bị học sinh đánh vào mặt thương tích 12%

Thứ Năm, 15:33, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

Cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bị học sinh lớp 12 đấm vào vùng đầu, mặt ngay trong giờ học, gây gãy mũi, được xác định tổn hại sức khỏe 12%. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam sinh về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 12 đấm vào mặt cô giáo khiến cô gãy mũi ngay trong lớp học, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích và cô giáo bị tổn hại sức khỏe 12%.

co giao bi hoc sinh danh vao mat thuong tich 12 hinh anh 1
Cô giáo đang chữa bài kiểm tra bất ngờ bị học sinh xông vào đánh.

Theo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sự việc học sinh có hành vi bạo lực với cô giáo trong giờ học ngày 19/10, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra đã có kết luận sơ bộ về vụ việc và có thông tin gửi cho nhà trường.

Vào 10h10 phút ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V đã dùng tay tác động vật lý hai cái vào đầu, vùng mặt cô H. giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Cô H. bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ sau đó được chuyển về bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà trong đó có học sinh L.H.V nên trong tiết học cô H. đã yêu cầu số học sinh trên đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô H. Kết quả, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Hà Linh/Tiền phong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện
Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

VOV.VN - Một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

VOV.VN - Một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Đánh học sinh bầm tím 2 chân, cô giáo chủ nhiệm bị đình chỉ công tác
Đánh học sinh bầm tím 2 chân, cô giáo chủ nhiệm bị đình chỉ công tác

VOV.VN - Nam sinh lớp 6 ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím hai chân sau khi va chạm với bạn trong tiết học Thể dục. Nhà trường đã ra quyết định đình chỉ công tác 5 ngày đối với cô giáo để làm rõ vụ việc.

Đánh học sinh bầm tím 2 chân, cô giáo chủ nhiệm bị đình chỉ công tác

Đánh học sinh bầm tím 2 chân, cô giáo chủ nhiệm bị đình chỉ công tác

VOV.VN - Nam sinh lớp 6 ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím hai chân sau khi va chạm với bạn trong tiết học Thể dục. Nhà trường đã ra quyết định đình chỉ công tác 5 ngày đối với cô giáo để làm rõ vụ việc.

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang
Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục