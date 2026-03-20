中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

Thứ Sáu, 16:18, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Theo phản ánh của gia đình, trong buổi học ngày 19/3, em Trần Lê Anh Th. học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế quên mang một quyển vở.  Em Th. sử dụng vở nháp để chép bài và dự định về nhà sẽ chép lại. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm đã dùng thước đánh trúng vào khuỷu và bàn tay học sinh, làm sưng tím. Đáng chú ý, vị trí em Th. bị đánh, trước đây đã từng bị gãy và đã phẫu thuật. 

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

Tối cùng ngày, gia đình đưa em đến Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế kiểm tra. Kết quả, học sinh này bị gãy mỏm khuỷu xương trụ phải và hiện đang được theo dõi, điều trị. Sự việc xảy ra ngay trước kỳ thi giữa kỳ, phụ huynh lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc học tập cũng như tâm lý của học sinh.

Cháu Trần Lê Anh Th. hiện đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh cho biết, nhà trường đã tổ chức họp với các bên liên quan để xác minh thông tin.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình. Giáo viên chủ nhiệm không có ác ý hay hành vi trù dập hoặc hành hung học sinh. Theo bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, có thể do phương pháp giáo dục chưa phù hợp và có sự nóng vội, thiếu kiềm chế trong áp dụng hình thức kỷ luật học sinh:

“Nhà trường có triển khai cuộc họp trao đổi với cháu để nắm bắt thêm thông tin. Qua trao đổi, phía gia đình khẳng định cô Hạnh (giáo viên chủ nhiệm) không có ác ý, hay trù dập cháu. Có thể do hình thức, cách giáo dục của cô chưa phù hợp, vì sự nôn nóng do cháu ít hợp tác với cô, đặc biệt là vở viết, bài tập cháu không hoàn thành”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, để xử lý theo quy định.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: bệnh viện học sinh Huế Vĩnh Ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục