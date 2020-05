Cô giáo bị phụ huynh đánh ngất xỉu trên bục giảng vẫn còn hoảng loạn

Liên quan đến vụ phụ huynh xông vào lớp học dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo trọng thương xảy ra tại huyện Đức Hoà (Long An) gây bức xúc dư luận, sau 3 ngày điều trị cô giáo đã hết buồn nôn, chóng mặt nhưng vẫn đau đầu, mệt mỏi. Ngành chức năng địa phương cũng cho biết, qua điều tra, không có dấu hiệu cô giáo đánh học sinh dẫn đến chuyện phụ huynh hành hung cô giáo như những thông tin trước đó.



Sau khi xảy xa vụ việc, Ban giám hiệu trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Lộc Giang, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Long An, chính quyền, công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa đã cùng vào cuộc điều tra làm rõ.

Trường học nơi xảy ra vụ việc. (ảnh: Lao Động)

Ngày 22/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa cũng đã có báo cáo về sự việc. Theo đó, vào lúc 6h30' ngày 19/5, ông nội em Nguyễn Bảo L. (học sinh lớp 1/1) đến trường đòi gặp cô giáo chủ nhiệm. Tại đây, ông nội em L. đã có cử chỉ nóng giận nên lãnh đạo nhà trường đã mời vào trường trao đổi. Ông nội của em L. cho biết nghe cháu kể lại bị cô giáo lấy cây thước gõ vào đầu 1 cái nên muốn đến trường gặp cô "đánh cho huề". Sau khi được nhà trường phân tích, ông nội em L. thống nhất và ra về.

Đến 8h cùng ngày, cha em L. là ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi) đến trước cổng trường, lợi dụng lúc thầy giáo thể dục mở cổng để vào trường dạy đã chạy thẳng vào lớp học nơi cô giáo Đặng Thị Thanh Thúy đang giảng dạy. Ông Phúc lao đến bàn giáo viên dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu cô Thúy khiến cô bất tỉnh. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến một cô giáo khác và nhiều học sinh có mặt trong lớp. Cô Thúy được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và nằm lại theo dõi sức khỏe.

Sau khi vụ việc xảy ra, 9h50 cùng ngày, chị của ông Phúc là bà Nguyễn Thị D. tiếp tục đến trường Lộc Giang đòi xông vào trường nhưng bị bảo vệ can ngăn. Bà D. dùng nhiều lời lẽ tục tĩu, hăm dọa bảo vệ và một số giáo viên. Đến 13h20 cùng ngày, chị của bà D. và vợ của ông Phúc đến trường xin lỗi về việc làm không đúng của gia đình. Sau đó, gia đình ông Phúc đến bệnh viện thăm cô Thúy và hỗ trợ 5 triệu đồng nhưng cô giáo từ chối.

Theo bà Lê Thị Song An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào đạo tỉnh Long An, để làm rõ vụ việc này, ngày 20/5, Phòng Giáo dục – đào tạo huyện Đức Hòa đã đưa em L. đi khám sức khỏe và không thấy có dấu hiệu bất thường. Ngành giáo dục cũng nhiều lần thăm hỏi sức khỏe cô Thúy. Đến thời điểm này cô giáo đã hết chóng mặt, buồn nôn nhưng vẫn đau đầu và tâm lý còn hoảng loạn. Cô Thúy đã được chụp CT và đang đợi kết quả. Theo bà An, ngoài việc chỉ đạo các trường học trên địa bàn siết chặt hơn an ninh tại các trường học trên địa bàn, thời gian tới Sở cũng đã làm việc với cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc này. Hiện Sở đang đợi kết luận từ Công an huyện Đức Hòa để có biện pháp xử lý vụ việc. /.