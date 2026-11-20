Ở Trưởng Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thượng, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng, các tiết học môn tự chọn tiếng K’Ho từ lớp 6 đến lớp 9 do cô Ka Duýs đảm nhận luôn diễn ra sôi nổi và hào hứng.

Cô giáo Ka Duýs với niềm vui dạy tiếng K’Ho cho học sinh.

Tiếng đọc bài, những bàn tay nắn nót viết từng con chữ, rồi trang phục thổ cẩm truyền thống của người K’Ho mà cô trò mặc tạo nên một lớp học thật đặc biệt. Các em học sinh không chỉ học thêm một ngôn ngữ mà còn được khám phá tiếng nói, chữ viết và những giá trị văn hóa của chính dân tộc mình.

Em Dà Gũt Ka Jam My, học sinh lớp 6A2 và em Ka Nguyễn Kim Ngân, học sinh lớp 9A2, cho biết, việc được học tiếng mẹ đẻ và mặc trang phục truyền thống đến trường là niềm tự hào đặc biệt.

“Vào năm lớp 6, con được học tiếng K’Ho của cô Duýs. Con cảm thấy rất thú vị và con cũng hiểu thêm về tiếng K’Ho của con. Về nhà con có kể cho Bố, Mẹ con có được tham gia lớp học tiếng K’Ho và truyền lại cho các em nhỏ ở nhà. Con rất yêu mến cô Ka Duýs vì cô luôn là người dạy dỗ chúng con. Cô rất quan tâm và tận tình”.

“Em cảm thấy rất là tự hào, rất là vui khi mà mỗi ngày đến trường là khoác trên mình bộ đồng phục của dân tộc mình. Học được tiếng K’Ho em cảm thấy rất là vui khi mà mình hiểu được tiếng mẹ đẻ của mình, biết được tiếng nói và biết được cách viết nên là cảm thấy rất là tự hào đem điều đó chia sẻ với tất cả bạn bè ở khắp mọi nơi”.

Để có được những lớp học tiếng K’Ho hôm nay, cô giáo Ka Duýs đã trải qua một hành trình nhiều trăn trở. Sinh năm 1999, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, năm 2021, cô về giảng dạy tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thượng. Tại đây, cô giáo trẻ nhanh chóng nhận ra nguy cơ những giá trị truyền thống dần bị mai một.

Từ sự tận tình của cô Ka Duýs các em học sinh K’Ho biết viết chữ và thêm yêu tiếng mẹ đẻ.

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Hiệu trưởng nhà trường, năm 2023, cô Ka Duýs chính thức đảm nhận việc dạy tiếng K’Ho tại trường. Ở mỗi khối lớp bậc Trung học cơ sở, nhà trường duy trì một lớp học tiếng K’Ho, tập trung vào hai nội dung chính là chữ viết và văn hóa cồng chiêng.

Nhớ lại những ngày đầu đứng lớp, cô giáo Ka Duýs chia sẻ: “Đầu tiên thì các em bỡ ngỡ lắm. Các em đặt câu hỏi: Cô ơi mình cũng có chữ viết hả cô? À, sao có chữ này giống tiếng Việt chữ này lại giống tiếng nước ngoài quá cô ha! Các em rất thích thú, tự hào vì à mình cũng có chữ viết riêng. Bản thân mình chỉ là một hạt cát nhỏ thôi. Nếu mà tất cả các cộng đồng đều sử dụng mô hình dạy chữ viết và truyền tải thông điệp về giá trị văn hóa của các dân tộc điều đó rất là tốt vì còn văn hóa là còn dân tộc”.

Gần 4 năm kiên trì với công việc không có thù lao hỗ trợ, cô giáo Ka Duýs vẫn vui vì sự thay đổi trong nhận thức của học trò. Nhiều em đã biết đọc, biết viết, mạnh dạn sử dụng tiếng K’Ho và tự hào giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc với bạn bè.

Ngoài giờ lên lớp với môn dạy chính là Ngữ Văn và phụ trách các lớp học tiếng K’Ho, cô giáo Ka Duýs còn dành thời gian tìm hiểu sâu về văn hóa cồng chiêng xoang của người K’Ho, tự luyện tập rồi truyền dạy lại cho học trò. Cô cũng tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian với người dân ở các khu dân cư trong xã Đinh Trang Thượng, đứng lớp dạy tiếng K’Ho cho cán bộ, công chức, giáo viên của địa phương.

Từ những lớp học nhỏ, cô Ka Duýs âm thầm giữ lửa nối dài văn hóa truyền thống của người K’Ho.

Thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thượng, cho biết, trường có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên thì có 11 giáo viên là người dân tộc thiểu số K’Ho và đa số là giáo viên trẻ am hiểu văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đây là yếu tố quan trọng để cùng với giảng dạy kiến thức, nhà trường đã làm tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người K’Ho trong môi trường giáo dục.

“Nổi bật nhất là cô Ka Duýs. Cô rất là nhiệt tình và có chuyên môn vững vàng. Cô rất am hiểu về văn hóa của người dân tộc K’Ho đặc biệt là niềm đam mê giữ gìn văn hóa của dân tộc mình. Cô dạy chữ viết, tiếng K’Ho cho địa phương. Cô phụ trách Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc dân tộc của nhà trường. Cô đã giữ lửa cho Câu lạc bộ cũng như những tiết mục văn nghệ, phục dựng những lễ hội của người dân tộc cũng như là cô đã duy trì được lớp dạy chữ viết. Cô làm với tinh thần là bằng tình yêu thương, trách nhiệm đối với dân tộc mình thôi chưa có một cơ chế thù lao để hỗ trợ cho cô”, thầy Dũng khẳng định.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc làm của cô giáo Ka Duýs mang ý nghĩa lâu dài. Từ những lớp học nhỏ ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thượng, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng, cô giáo trẻ Ka Duýs đang gieo những hạt mầm văn hóa, để tiếng K’Ho, tiếng cồng chiêng và điệu xoang tiếp tục được nối dài giữa đại ngàn Tây Nguyên.