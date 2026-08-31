Niềm vui trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026–2027 sẽ bắt đầu. Tại thôn Mê Ka, xã Đam Rông 4, gia đình anh Liêng Hót Ha Ngát đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo, bút mực cho hai người con, một em học lớp 11, một em học lớp 4. Sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng với anh Ngát, đầu tư cho việc học của con là khoản đầu tư không thể thiếu. Anh cho rằng, trong một xã hội ngày càng hiện đại, kiến thức chính là hành trang để thế hệ trẻ có thể nắm bắt cơ hội và không bị bỏ lại phía sau.

“Cũng như bao gia đình khác gia đình tôi cũng chuẩn bị áo quần, sách vở cho các cháu năm học mới. Việc học quan trọng để sau này có cơ hội con cháu phát triển hơn, không để các cháu ở lại phía sau được. Tại vì sau này công nghệ số, hiện đại hoá đất nước cần nhiều kiến thức, cần nhiều trình độ khác nhau. Dù khó khăn nhưng mà phải cố gắng cho các cháu đi học”, anh Liêng Hót Ha Ngát chia sẻ.

Người dân vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng đang có sự thay đổi rất tích cực, quan tâm chăm lo việc học tập của con em.

Điều đáng mừng là suy nghĩ ấy ngày càng phổ biến trong các buôn làng vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Mỗi mùa tựu trường, các gia đình chủ động thu xếp tiền mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập; những hộ còn khó khăn cũng cố gắng xoay xở, thậm chí vay mượn để con em đủ điều kiện đến lớp. Không chỉ chăm lo những nhu cầu trước mắt, nhiều gia đình còn chú trọng định hướng cho con về học tập, nghề nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa. Họ hiểu rằng, học để có kiến thức, có nghề nghiệp, nhưng cũng là cách để thế hệ trẻ thêm tự tin khi bước ra khỏi buôn làng.

Anh Liêng Hát The, người K’Ho nhánh Cil, ở Tổ dân phố Bắc Tà Nung, phường Cam Ly - Đà Lạt, cho biết: “Góc độ gia đình thì đã định hướng cho con rất rõ vấn đề truyền thống là cốt lõi. Từ đó khi các con lớn lên các con đi học hợp tác, giao lưu trong trường sẽ quảng bá, giới thiệu cho các bạn trong trường. Sau này các con làm việc ở các cơ quan nào cũng vậy sẽ cảm thấy tự hào về truyền thống của mình”.

Nếu sự chủ động của phụ huynh tạo nên nền tảng từ gia đình, thì ở trường học, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được các địa phương, nhà trường triển khai từ sớm. Tại xã đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, năm học này có hơn 4.300 học sinh từ bậc học mầm non đến Trung học cơ sở, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngôi trường được đầu tư khang trang, sạch đẹp; lớp học, khuôn viên và các điều kiện phục vụ dạy, học được chuẩn bị chu đáo.

Cô giáo vùng đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng chăm chút từng chi tiết chờ đón các em học sinh trở lại trường.

Cô Phạm Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đạ Tông, xã Đam Rông 4, cho biết, các thầy cô cũng chủ động làm mới không gian học tập, xây dựng những hoạt động phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh ngay từ ngày đầu đến lớp: “Ở trường lớp thì giáo viên rất tích cực xây dựng môi trường học tập trong lớp rất là đẹp. Đến lớp học sinh được trải nghiệm những hoạt động phù hợp nên là thu hút được học sinh. Trường Mầm non Đạ Tông cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu có sự trải nghiệm của phụ huynh, giáo viên và học sinh qua đó thì phụ huynh càng ngày càng yên tâm gửi con em cho trường”.

Lâm Đồng hiện có 100/124 đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 27 xã đặc biệt khó khăn, 5 xã biên giới và đặc khu Phú Quý. Toàn tỉnh có hơn 182.000 học sinh dân tộc thiểu số. Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, con đường học tập đã mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, trở thành một trong những chìa khóa giúp người dân thay đổi cuộc sống.

Trường lớp ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đã khang trang sẵn sàng chào đón học sinh ngày khai giảng năm học mới.

Tiếng trống khai trường sắp vang lên trên khắp các thôn buôn ở tỉnh Lâm Đồng, mang theo rộn ràng niềm vui trước thềm năm học mới. Niềm vui ấy hiện lên từ sự đầu tư của chính quyền cho sự nghiệp giáo dục, sự tâm huyết của các thầy cô giáo, đến sự chăm lo, quyết tâm của từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là hành trang để các em học sinh vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng tự tin bước vào lớp học, trưởng thành viết tiếp tương lai tươi sáng ngay trên chính quê hương mình.