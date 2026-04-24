Cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay bị cảnh cáo, dừng dạy học

Thứ Sáu, 17:28, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cô giáo chủ nhiệm lớp 3, trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM - trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác, không được đứng lớp ít nhất một năm sau hành vi phạt học trò bằng cách tự dùng kim tiêm chích vào tay.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã họp và xác định nữ giáo viên có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm nghiêm trọng điều lệ nhà trường và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Đây là mức kỷ luật nặng thứ ba đối với viên chức.

co giao phat hoc sinh tu chich kim tiem vao tay bi canh cao, dung day hoc hinh anh 1
Vụ việc xảy ra ở trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

Dựa trên các tình tiết như hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu và tự giác nhận trách nhiệm, nhà trường đề xuất hình thức kỷ luật cụ thể là cảnh cáo toàn trường, chuyển sang phụ trách phòng thiết bị, không làm các công việc tiếp xúc trực tiếp với học sinh trong thời gian ít nhất một năm. Tùy vào sự chuyển biến về nhận thức và hành vi, nhà trường mới xem xét phân công nhiệm vụ tiếp theo. Theo Ban giám hiệu nhà trường, mức xử lý này đã nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh của 5 học sinh liên quan.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, 5 học sinh lớp 3/6 bị cô giáo chủ nhiệm tên M. yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay với lý do nói chuyện riêng, không đeo khăn quàng và không ngủ trưa. Vụ việc được phụ huynh đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh, nữ giáo viên thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái. Theo giải trình, cô mua kim tiêm để sử dụng cho con nhỏ tại nhà nhưng chưa dùng mà mang theo đến lớp. Ban đầu, cô chỉ định lấy ra để "hù dọa", nhưng sau đó đã mất kiểm soát và ép các em tự chích vào tay mình.

Ngay sau khi sự việc bị phát giác, nhà trường đã phối hợp cùng gia đình đưa các em đi kiểm tra y tế và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm ban đầu, không ghi nhận các bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Hiện tại, tâm lý của cả 5 học sinh đã ổn định và các em đã quay trở lại trường học bình thường.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: kỷ luật giáo viên bạo hành học sinh trường Lương Thế Vinh ép chích kim vi phạm đạo đức nghề giáo xử lý kỷ luật cảnh cáo chuyển công tác giáo viên phụ huynh lo ngại an toàn học sinh tâm lý học đường
Thông tin mới vụ 5 học sinh bị giáo viên ở TP.HCM phạt tự đâm kim tiêm vào tay
Thông tin mới vụ 5 học sinh bị giáo viên ở TP.HCM phạt tự đâm kim tiêm vào tay

VOV.VN - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đã thông tin về kết quả kiểm tra y tế ban đầu của 5 học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, liên quan đến hình phạt phản cảm của giáo viên chủ nhiệm.

Thông tin mới vụ 5 học sinh bị giáo viên ở TP.HCM phạt tự đâm kim tiêm vào tay

Thông tin mới vụ 5 học sinh bị giáo viên ở TP.HCM phạt tự đâm kim tiêm vào tay

VOV.VN - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đã thông tin về kết quả kiểm tra y tế ban đầu của 5 học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, liên quan đến hình phạt phản cảm của giáo viên chủ nhiệm.

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng
Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

VOV.VN - Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

VOV.VN - Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

