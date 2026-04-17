中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thông tin mới vụ 5 học sinh bị giáo viên ở TP.HCM phạt tự đâm kim tiêm vào tay

Thứ Sáu, 15:16, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đã thông tin về kết quả kiểm tra y tế ban đầu của 5 học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, liên quan đến hình phạt phản cảm của giáo viên chủ nhiệm.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm cho thấy, các chỉ số máu của 5 học sinh hiện trong giới hạn bình thường. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Mọi chi phí thăm khám do giáo viên vi phạm chi trả.

Hiện tại, sức khỏe và tâm lý của các em đã ổn định hơn, tuy nhiên nhà trường và gia đình vẫn đang phối hợp chặt chẽ để tiếp tục theo dõi sát sao.

thong tin moi vu 5 hoc sinh bi giao vien o tp.hcm phat tu dam kim tiem vao tay hinh anh 1
Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã có chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc theo chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Đồng thời, nhà trường đã tổ chức họp toàn thể cán bộ, giáo viên để chấn chỉnh công tác giảng dạy, kiên quyết bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của học sinh.

Trước đó, VOV đưa tin, ngày 15/4, dư luận xôn xao trước thông tin phụ huynh phản ánh con em mình có biểu hiện mệt mỏi, lo sợ sau khi đi học về. Qua gặng hỏi, học sinh cho biết, do vi phạm quy định như không thắt khăn quàng, nói chuyện riêng hoặc không ngủ trưa nên bị cô giáo phạt bằng cách yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay.

Sự việc được xác nhận xảy ra tại một lớp khối 3 trường Tiểu học Lương Thế Vinh, do cô L.T.M (36 tuổi) làm chủ nhiệm.

thong tin moi vu 5 hoc sinh bi giao vien o tp.hcm phat tu dam kim tiem vao tay hinh anh 2
Học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc 

Liên quan đến vụ việc, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.M (36 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6. Nhà trường cũng đã bố trí giáo viên dạy thay để đảm bảo việc học tập, đồng thời thực hiện các biện pháp trấn an tinh thần cho học sinh trong lớp.

Tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh, cô M. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo giải trình, cô mua kim tiêm để sử dụng cho con nhỏ ở nhà. Trong giờ lên lớp, do một số học sinh nói chuyện, không thắt khăn quàng hoặc không ngủ trưa, cô đã lấy kim tiêm ra nhằm mục đích "hù dọa". Tuy nhiên, hành động này đã đi quá giới hạn khi cô ép các em tự chích vào tay mình.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường nhìn nhận đây là phương pháp giáo dục sai lệch nghiêm trọng và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hiện, hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để chuyển lên hội đồng kỷ luật và UBND phường xử lý theo đúng quy định pháp luật.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: học sinh bị giáo viên phạt tự đâm kim tiêm vào tay tp.hcm kết quả kiểm tra y tế hình phạt phản cảm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác minh thông tin cô giáo ở Huế đánh học sinh
Xác minh thông tin cô giáo ở Huế đánh học sinh

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh bị phản ánh dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4.

Xác minh thông tin cô giáo ở Huế đánh học sinh

Xác minh thông tin cô giáo ở Huế đánh học sinh

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh bị phản ánh dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4.

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện
Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

VOV.VN - Một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

VOV.VN - Một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh mầm non ở Bắc Ninh
Đình chỉ cô giáo đánh học sinh mầm non ở Bắc Ninh

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường mầm non may Đáp Cầu cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ giáo viên đánh học sinh mầm non và sẽ chấm dứt hợp đồng với giáo viên này.

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh mầm non ở Bắc Ninh

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh mầm non ở Bắc Ninh

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường mầm non may Đáp Cầu cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ giáo viên đánh học sinh mầm non và sẽ chấm dứt hợp đồng với giáo viên này.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục