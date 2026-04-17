Thông tin mới vụ 5 học sinh bị giáo viên ở TP.HCM phạt tự đâm kim tiêm vào tay

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm cho thấy, các chỉ số máu của 5 học sinh hiện trong giới hạn bình thường. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Mọi chi phí thăm khám do giáo viên vi phạm chi trả.

Hiện tại, sức khỏe và tâm lý của các em đã ổn định hơn, tuy nhiên nhà trường và gia đình vẫn đang phối hợp chặt chẽ để tiếp tục theo dõi sát sao.

Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã có chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc theo chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Đồng thời, nhà trường đã tổ chức họp toàn thể cán bộ, giáo viên để chấn chỉnh công tác giảng dạy, kiên quyết bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của học sinh.

Trước đó, VOV đưa tin, ngày 15/4, dư luận xôn xao trước thông tin phụ huynh phản ánh con em mình có biểu hiện mệt mỏi, lo sợ sau khi đi học về. Qua gặng hỏi, học sinh cho biết, do vi phạm quy định như không thắt khăn quàng, nói chuyện riêng hoặc không ngủ trưa nên bị cô giáo phạt bằng cách yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay.

Sự việc được xác nhận xảy ra tại một lớp khối 3 trường Tiểu học Lương Thế Vinh, do cô L.T.M (36 tuổi) làm chủ nhiệm.

Học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến vụ việc, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.M (36 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6. Nhà trường cũng đã bố trí giáo viên dạy thay để đảm bảo việc học tập, đồng thời thực hiện các biện pháp trấn an tinh thần cho học sinh trong lớp.

Tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh, cô M. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo giải trình, cô mua kim tiêm để sử dụng cho con nhỏ ở nhà. Trong giờ lên lớp, do một số học sinh nói chuyện, không thắt khăn quàng hoặc không ngủ trưa, cô đã lấy kim tiêm ra nhằm mục đích "hù dọa". Tuy nhiên, hành động này đã đi quá giới hạn khi cô ép các em tự chích vào tay mình.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường nhìn nhận đây là phương pháp giáo dục sai lệch nghiêm trọng và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hiện, hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để chuyển lên hội đồng kỷ luật và UBND phường xử lý theo đúng quy định pháp luật.