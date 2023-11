Có nên cấm sạc xe điện qua đêm tại chung cư?

Để tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), UBND TP Hà Nội yêu cầu ở các chung cư mini, khu vực sạc xe điện phải được bố trí riêng, bảo đảm khoảng cách an toàn. Người dân không được sạc pin qua đêm, bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe. Quá trình sạc xe phải được theo dõi an toàn; chủ các căn hộ phải bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện.

TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông

Về quyết định này của UBND TP Hà Nội đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc sẽ gây ra một số bất tiện cho người dân, chẳng hạn như: Phải sạc pin xe máy điện vào ban ngày, điều này có thể gây khó khăn cho những người không có thời gian sạc pin vào ban ngày, phải mang pin xe má điện tìm chỗ sạc...

Liên quan đến vấn đề này, TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông cho rằng: “Tuy có thể xuất hiện một số bất tiện, nhưng những bất tiện này là không đáng kể so với những lợi ích mà việc cấm sạc xe điện qua đêm mang lại".

Theo TS. Nguyễn Hữu Đức, nguyên tắc chung để sạc pin xe máy điện là khi sạc pin, cần chọn thời gian và địa điểm phù hợp, theo dõi trạng thái của pin và bộ sạc, và ngắt nguồn khi pin đầy hoặc gần đầy. Dùng bộ sạc chính hãng và cần đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng của hãng xe để biết cách sạc đúng cách và an toàn.

"Không nên sạc pin xe máy điện qua đêm vì nguy cơ cháy nổ cao. Khi pin xe máy điện được sạc quá lâu, quá mức hoặc trong điều kiện không an toàn, nó có thể bị quá nhiệt và gây cháy nổ. Như vậy, sạc pin qua đêm có thể tăng nhiệt độ của pin và bộ sạc, gây nguy cơ cháy nổ hoặc hư hỏng thiết bị, đặc biệt khi nguồn điện không ổn định hoặc bộ sạc không có chức năng tự ngắt", TS. Nguyễn Hữu Đức chia sẻ.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), trong 5 năm qua, đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy xe máy điện, trong đó có nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng do sạc pin qua đêm.

"Nếu không có thời gian để sạc pin vào ban ngày, có thể sạc pin trong khoảng 8 tiếng và rút sạc khi pin đầy. Tuy nhiên ở chung cư như chung cư mini, không ai có thể chắc chắn bảo đảm việc này. Có thể thấy đây là lý do cho quyết định của TP Hà Nội. Tôi cho rằng quyết định này là hoàn toàn phù hợp", TS. Nguyễn Hữu Đức cho hay.

TS. Nguyễn Hữu Đức cho rằng, kể cả khi không có quyết định này, chủ xe cũng không nên sạc qua đêm vì giảm tuổi thọ pin, chai pin. Nguyên nhân là do pin xe máy điện là loại pin lithium-ion, khi sạc quá mức sẽ khiến các chất điện phân bên trong pin bị phá hủy, dẫn đến giảm dung lượng và khả năng lưu trữ điện của pin. Sạc pin qua đêm có thể làm giảm tuổi thọ pin, vì pin sẽ bị quá sạc hoặc sạc rồi xả liên tục, gây hao mòn và giảm dung lượng.

Sạc pin qua đêm có thể làm giảm hiệu suất sạc, vì pin sẽ tiêu thụ năng lượng không cần thiết để duy trì một số tính năng của xe, hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

Sạc pin xe máy điện qua đêm sẽ khiến lãng phí điện năng. Lý do là vì pin xe máy điện thường chỉ mất khoảng 6-8 giờ để sạc đầy, nếu sạc qua đêm thì pin sẽ bị sạc quá mức và gây lãng phí điện năng. Để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ pin xe máy điện, nên sạc pin đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cụ thể, nên sạc pin khi pin còn khoảng 20-30% để tránh sạc quá mức.

Sử dụng bộ sạc chính hãng: Bộ sạc chính hãng được thiết kế phù hợp với loại pin của xe máy điện của bạn và sẽ giúp bảo vệ pin tốt hơn. Không sạc pin trong điều kiện bất lợi như trong môi trường ẩm ướt, gần nguồn lửa hoặc khi pin bị hư hỏng.

"Nếu không có thời gian để sạc pin vào ban ngày, có thể sạc pin ban đêm, nhưng nhất thiết phải rút sạc khi pin đầy (tự động hay bảng tay), và thường xuyên kiểm tra quá trình sạc. Có thể tổ chức thuê người gác đêm kiêm thêm việc này...", TS. Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh.