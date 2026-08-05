Cô trò ở TP.HCM thót tim vì con rắn hơn 1m xông thẳng vào lớp học mầm non

Khoảng 10h sáng 5/8, tại Trường mầm non T.T, ở phường Thới Hòa, TP.HCM- trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xuất hiện 1 con rắn dài hơn 1m từ ngoài đường bất ngờ xông thẳng vào khuôn viên lớp học.

Thời điểm này, hàng chục trẻ mầm non cùng giáo viên đang trong giờ học.

Lực lượng chức năng bắt con rắn

Phát hiện sinh vật nguy hiểm, các cô giáo nhanh chóng đưa các bé tháo chạy ra khu vực an toàn, đồng thời gọi điện lực lượng chức năng.

Nhận tin báo khẩn, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM) đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng truy tìm, bắt con rắn nguy hiểm, đưa ra khỏi khu vực trường học.

Sự can thiệp kịp thời của các chiến sĩ đã giúp ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh.

Cô trò phấn khởi sau khi sự việc được xử lí

Giải thích về vụ việc, Trung tá Nguyễn Anh Tiến, Đội phó Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31 cho biết, thời tiết nắng nóng kèm mưa lớn ẩm thấp khiến các loài bò sát thường xuyên bò ra ngoài tìm nơi ẩn nấp. Khu vực quanh trường có nhiều bụi rậm, cỏ dại trở thành môi trường lý tưởng để chúng trú ngụ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn nhà trường các kỹ năng phòng tránh côn trùng, bò sát độc hại xâm nhập, đồng thời kiến nghị phát quang ngay các lùm cây, cỏ dại xung quanh nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Cảnh lực lượng chức năng bắt rắn