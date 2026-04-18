  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cố vượt qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông tại Đại Xuyên, Hà Nội

Thứ Bảy, 22:16, 18/04/2026
VOV.VN - Vào khoảng 18h30 ngày 18/4, tại một đường ngang dân sinh qua đường tàu thuộc xã Đại Xuyên, Hà Nội, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khi ô tô con va chạm với tàu hỏa SE6/927, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 30M-282.XX do anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên) điều khiển, di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637. Khi đang băng qua đường sắt, phương tiện bất ngờ bị tàu SE6/927 lưu thông cùng chiều lao tới và tông trực diện.

Ô tô cố vượt qua đường sắt nhưng bị tàu đâm va

Cú va chạm mạnh khiến ô tô bị hất văng ra khỏi khu vực đường ray, biến dạng nghiêm trọng. Rất may, tài xế đã kịp thời rời khỏi xe trước khi tàu hỏa tiếp cận nên không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng chất ma túy. Nguyên nhân sơ bộ được nhận định là do phương tiện dừng, đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt, vi phạm quy định khi qua đường ngang dân sinh. 

Khu vực xảy ra va chạm

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông tại các lối đi tự mở, đường ngang dân sinh – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu hệ thống cảnh báo và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông còn hạn chế.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tai nạn đường sắt Hà Nội tàu SE6/927 ô tô bị tông đường ngang dân sinh Đại Xuyên Phú Xuyên an toàn giao thông vi phạm hành lang đường sắt không thiệt hại về người
Tin liên quan

Suýt mất mạng khi lái xe máy vượt rào chắn dù tàu hỏa đang lao tới
Suýt mất mạng khi lái xe máy vượt rào chắn dù tàu hỏa đang lao tới

VOV.VN - Vào khoảng 15h50 ngày 4/4, tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam đoạn rẽ vào chùa Nhị Châu (xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy do người điều khiển cố tình vượt qua đường ray khi rào chắn đã hạ.

Suýt mất mạng khi lái xe máy vượt rào chắn dù tàu hỏa đang lao tới

Suýt mất mạng khi lái xe máy vượt rào chắn dù tàu hỏa đang lao tới

VOV.VN - Vào khoảng 15h50 ngày 4/4, tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam đoạn rẽ vào chùa Nhị Châu (xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy do người điều khiển cố tình vượt qua đường ray khi rào chắn đã hạ.

Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội
Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h05 phút tối nay (8/3), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Văn Điển - Thường Tín, đoạn qua trước số nhà 212, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h05 phút tối nay (8/3), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Văn Điển - Thường Tín, đoạn qua trước số nhà 212, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội
Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội

VOV.VN - Trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội, nạn nhân tử vong được xác định là nam tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù có báo hiệu tàu hỏa đi qua.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội

VOV.VN - Trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội, nạn nhân tử vong được xác định là nam tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù có báo hiệu tàu hỏa đi qua.

