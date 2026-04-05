中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Suýt mất mạng khi lái xe máy vượt rào chắn dù tàu hỏa đang lao tới

Chủ Nhật, 22:41, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 15h50 ngày 4/4, tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam đoạn rẽ vào chùa Nhị Châu (xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy do người điều khiển cố tình vượt qua đường ray khi rào chắn đã hạ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy bất chấp tín hiệu cảnh báo, cố tình băng qua đường ray trong khi barie đã hạ xuống, phía sau nhiều phương tiện đang dừng chờ tàu. Đáng chú ý, người này vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại.

Ảnh cắt từ clip

Khi bánh trước xe vừa qua khỏi đường ray, tàu SE8 do đầu máy 948 kéo 14 toa đi tới, tông trúng phần đuôi xe. Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị quay ngược, người đàn ông ngã xuống đường.

Sau tai nạn, người này tự rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 phải dừng lại ít phút tại khu gian Thường Tín - Văn Điển để kiểm tra kỹ thuật trước khi tiếp tục hành trình.

Thời gian gần đây, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông cố tình vượt rào chắn.

Trước đó, tối 25/2, một xe container bị tàu SE3 đâm ngang khi đi qua điểm giao cắt trên Quốc lộ 1A, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Tiếp đó, tối 8/3, tại khu vực Ngọc Hồi, một người đi xe máy cũng tử vong khi vượt gác chắn.

Hình ảnh người đàn ông suýt bị tàu hỏa tông. Nguồn video: Xuân Hoa

Sau các vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn còn thấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông báo và hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Khi rào chắn đã hạ, không lách qua, không băng ngang, không đứng gần đường ray. Quan sát kỹ tại các điểm giao cắt không có rào chắn, cần dừng lại, quan sát hai phía trước khi qua đường. Hãy tham gia giao thông với ý thức trách nhiệm và văn minh. Phía sau tay lái không chỉ là bạn, mà còn là gia đình, người thân đang chờ bạn trở về an toàn.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Vượt rào chắn tai nạn đường sắt tai nạn giao thông tàu hỏa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội
Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h05 phút tối nay (8/3), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Văn Điển - Thường Tín, đoạn qua trước số nhà 212, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Ngọc Hồi (Hà Nội) khiến tài xế xe tải tử vong
Vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Ngọc Hồi (Hà Nội) khiến tài xế xe tải tử vong

VOV.VN - Trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Ngọc Hồi (Hà Nội), tính đến 21h45 ngày 25/2, lực lượng chức năng đã đưa 1 người tử vong tại chỗ ra ngoài và 1 người khác bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục