Cơn bão rất mạnh Saola có khả năng di chuyển vào biển Đông

Thời tiết hôm nay 25/8: Mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 25/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.