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Con "đánh võng" trên đường, bố mẹ phải "lên phường"

Thứ Tư, 11:53, 15/07/2026
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VOV.VN - Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về phản ánh vi phạm được người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 14/7, em V. Đ L. (sinh năm 2010, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 35AA-523.XX và phụ huynh đã được mời đến trụ sở để làm việc.

Qua quá trình xác minh, em V. Đ. L. thừa nhận vào 21h18 ngày 8/7, trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đã điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 35AA-523.XX thực hiện hành vi "đánh võng" trên đường.

con danh vong tren duong, bo me phai len phuong hinh anh 1
Hình ảnh vi phạm được cắt từ clip

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 9 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi "Đánh võng trên đường bộ".

Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Do người vi phạm từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức phạt áp dụng là 4.500.000 đồng theo quy định của pháp luật. Nếu tái phạm sẽ bị tịch thu phương tiện.

 

Đánh võng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người điều khiển mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng cho những người tham gia giao thông khác. Đường phố không phải là nơi thể hiện mình, các bạn trẻ nên lưu ý điều này, bởi vi phạm ngoài bị xử phạt, tùy theo tính chất, mức độ hậu quả gây ra rất dễ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội danh "gây rối trật tự công cộng" hoặc "vi phạm các quy định khi tham gia giao thông đường bộ" (nếu gây tai nạn)...

Cục Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng VNeTraffic để phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Mọi thông tin phản ánh sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Văn Ngân/VOV.VN
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