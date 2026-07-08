English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 20.000 tài xế "dính" phạt nguội, camera giám sát phủ sóng toàn quốc

Thứ Tư, 08:59, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ứng dụng camera AI giám sát diện rộng, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, thắt chặt kỷ cương trật tự an toàn giao thông toàn quốc.

Theo Cục CSGT, đến nay đã có trên 8 triệu tài khoản cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic; dữ liệu đã được làm sạch đối với 92,5% xe mô tô và 86,7% xe ô tô, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông thống nhất, đồng bộ.

Lực lượng CSGT tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống camera giám sát và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Qua đó đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, đồng thời xác minh, xử lý 2.864 trường hợp từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò giám sát của người dân trong công tác bảo đảm TTATGT.

hon 20.000 tai xe dinh phat nguoi, camera giam sat phu song toan quoc hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện tiếp tục được thực hiện hiệu quả với 369.219 xe ô tô, 1.825.459 xe mô tô và 4.900 xe máy chuyên dùng đăng ký mới.

Theo số liệu thống kê trong kỳ, toàn quốc có 7.134.939 ô tô, 84.003.180 mô tô và 112.163 xe máy chuyên dùng đã được đăng ký.

Cùng với đó, lực lượng CSGT đã tổ chức đấu giá thành công 30.651 biển số ô tô và 56.345 biển số mô tô; trong đó 29.839 biển số ô tô và 56.232 biển số mô tô đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tổng số tiền đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.538 tỷ đồng.

Trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Cục CSGT trực tiếp tiếp nhận, cấp đổi, cấp lại 1.595 giấy phép lái xe quốc tế. Phòng CSGT Công an các địa phương tổ chức sát hạch cho 2.943.197 học viên; có 2.166.537 học viên đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 66,5%; đồng thời tiếp nhận cấp đổi, cấp lại 1.002.060 giấy phép lái xe dân sự.

Lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện 45 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; bắt giữ 471 đối tượng. Trong đó đã khởi tố 15 vụ, 231 bị can; xử lý hành chính 26 vụ, 180 đối tượng; hiện đang tiếp tục điều tra 04 vụ, 60 đối tượng.

Chuyển đổi công tác tuyên truyền thành giáo dục pháp luật về TTATGT đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, tăng cường ứng dụng mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các nền tảng truyền thông của lực lượng CSGT đạt hơn 1,4 tỷ lượt xem và 83 triệu lượt tương tác, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Theo Cục CSGT, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thực hư thông tin người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt nếu đi xe máy?
Thực hư thông tin người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt nếu đi xe máy?

VOV.VN - Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), thông tin làn truyền trên mạng xã hội: "Từ 15/8, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt đến 600.000 đồng khi đi xe máy theo Nghị định số 238/NĐ-CP" là không chính xác.

Thực hư thông tin người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt nếu đi xe máy?

Thực hư thông tin người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt nếu đi xe máy?

VOV.VN - Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), thông tin làn truyền trên mạng xã hội: "Từ 15/8, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt đến 600.000 đồng khi đi xe máy theo Nghị định số 238/NĐ-CP" là không chính xác.

Cái kết đắng của nam thanh niên "bốc đầu" xe máy ở Phú Thọ
Cái kết đắng của nam thanh niên "bốc đầu" xe máy ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tịch thu phương tiện và lập hồ sơ xử lý đối với một nam thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an toàn giao thông.

Cái kết đắng của nam thanh niên "bốc đầu" xe máy ở Phú Thọ

Cái kết đắng của nam thanh niên "bốc đầu" xe máy ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tịch thu phương tiện và lập hồ sơ xử lý đối với một nam thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an toàn giao thông.

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, các phương tiện đi lại như thế nào?
Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, các phương tiện đi lại như thế nào?

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1", chính thức thí điểm từ 1/7/2026. Nhiều phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông theo khung giờ, yêu cầu khí thải được siết chặt qua từng năm, trong khi người dân được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1 trong năm đầu.

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, các phương tiện đi lại như thế nào?

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, các phương tiện đi lại như thế nào?

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1", chính thức thí điểm từ 1/7/2026. Nhiều phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông theo khung giờ, yêu cầu khí thải được siết chặt qua từng năm, trong khi người dân được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1 trong năm đầu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục