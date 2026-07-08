Hơn 20.000 tài xế "dính" phạt nguội, camera giám sát phủ sóng toàn quốc

Theo Cục CSGT, đến nay đã có trên 8 triệu tài khoản cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic; dữ liệu đã được làm sạch đối với 92,5% xe mô tô và 86,7% xe ô tô, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông thống nhất, đồng bộ.

Lực lượng CSGT tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống camera giám sát và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Qua đó đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, đồng thời xác minh, xử lý 2.864 trường hợp từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò giám sát của người dân trong công tác bảo đảm TTATGT.

Ảnh minh hoạ

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện tiếp tục được thực hiện hiệu quả với 369.219 xe ô tô, 1.825.459 xe mô tô và 4.900 xe máy chuyên dùng đăng ký mới.

Theo số liệu thống kê trong kỳ, toàn quốc có 7.134.939 ô tô, 84.003.180 mô tô và 112.163 xe máy chuyên dùng đã được đăng ký.

Cùng với đó, lực lượng CSGT đã tổ chức đấu giá thành công 30.651 biển số ô tô và 56.345 biển số mô tô; trong đó 29.839 biển số ô tô và 56.232 biển số mô tô đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tổng số tiền đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.538 tỷ đồng.

Trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Cục CSGT trực tiếp tiếp nhận, cấp đổi, cấp lại 1.595 giấy phép lái xe quốc tế. Phòng CSGT Công an các địa phương tổ chức sát hạch cho 2.943.197 học viên; có 2.166.537 học viên đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 66,5%; đồng thời tiếp nhận cấp đổi, cấp lại 1.002.060 giấy phép lái xe dân sự.

Lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện 45 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; bắt giữ 471 đối tượng. Trong đó đã khởi tố 15 vụ, 231 bị can; xử lý hành chính 26 vụ, 180 đối tượng; hiện đang tiếp tục điều tra 04 vụ, 60 đối tượng.

Chuyển đổi công tác tuyên truyền thành giáo dục pháp luật về TTATGT đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, tăng cường ứng dụng mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các nền tảng truyền thông của lực lượng CSGT đạt hơn 1,4 tỷ lượt xem và 83 triệu lượt tương tác, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Theo Cục CSGT, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.