Con đường nắng bụi, mưa lầy ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường mà người dân phản ánh vốn là tuyến đường liên xã Phù Nham – Suối Quyền, thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước đây, nay thuộc địa bàn phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, được làm từ năm 2007. Tuyến đường này hiện đi qua các tổ dân phố: Suối Đao, Quân, Ỏ, Nong và Phù Ninh, phường Trung Tâm. Theo người dân địa phương, sau gần 20 năm khai thác, tuyến đường nay đã hư hỏng quá nhiều, với vô số ổ gà, ổ trâu, đi lại vô cùng khó khăn.

Người dân đi lại rất vất vả trên tuyến đường đã xuống cấp từ nhiều năm nay

Chị Lường Thị Hồng, người dân sinh sống lâu năm tại thôn Suối Đao, phường Trung Tâm cho biết, 4 - 5 năm trở lại đây, tuyến đường càng trở nên hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân, nhất là đối với các cháu học sinh đi học.

"Một hai năm nay, họ làm tuyến đường phía trên, xe ô tô to chạy qua đây nhiều nên mặt đường hỏng hết. Trời mưa thì lầy lội, đi lại khó khăn lắm, khổ nhất là học sinh đi học, cứ trời mưa là nhiều trẻ con bị ngã. Còn trời nắng thì bụi mịt mù, kinh khỉng, nhà tôi lúc nào cũng phải tưới nước ra đường để giảm bớt bụi", chị Hồng kể.

Mặt đường đã hư hỏng nặng

Nỗi lo về tai nạn giao thông và bệnh tật do khói bụi đang hiện hữu trong từng bữa ăn, giấc ngủ của bà con; việc vận chuyển nông sản như thóc lúa, hoa màu của người dân cũng rất vất vả; những hộ kinh doanh ven đường thì ế ẩm vì bụi bẩn bám đầy hàng hóa.

Lề đường vừa bùn lầy vừa mất vệ sinh

Chị Hoàng Thị Xuân, ở tổ dân phố Suối Đao bày tỏ: "Ở đây ai cũng đề nghị làm đường này nhưng lâu lắm mà chưa thấy. Mong muốn Nhà nước sớm làm lại con đường để dân đi lại, đỡ bụi, chứ cứ thế này chắc cũng bị bệnh vì đường bụi thôi. Con đường này cũng xuống cấp gần chục năm rồi đấy. Vì nó xuống cấp quá, người dân tự đổ cấp phối để đi lại khỏi lầy".

Chị Hoàng Thị Xuân cho biết người dân rất mong mỏi con đường được sửa chữa, nâng cấp

Ông Nguyễn Văn Tâm, người dân ở tổ dân phố Nong cũng ngán ngẩm: "Đường nó khó khăn nên tôi chẳng muốn đi ra đường. Trời mưa thì nó lầy lội, trời nắng thì nó bụi. Bùn nước nó đọng lại thành vũng, có chỗ như cái ao, ngã đấy".

Nhiều vụ ngã xe đã xảy ra

Theo ông Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, trong chương trình phát triển đô thị, dự kiến sẽ có những đợt nâng cấp lớn về hạ tầng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuyến đường người dân phản ánh nêu trên cũng đã có trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và được xác định là trục chính đô thị. Tuy nhiên, do là trục đường chính nên nguồn kinh phí phụ thuộc hoàn toàn vào việc bố trí của UBND tỉnh.

"Không phải giao thông nông thôn, nếu là giao thông nông thôn thì có thể 3 tháng làm được luôn. Nhưng đây là đường trục chính của đô thị, chính vì vậy nguồn lực phải do tỉnh bố trí và tỉnh sẽ phân kỳ, có thể đưa vào trong giai đoạn 2026 - 2030 còn cụ thể thì do tỉnh quyết định làm, thời điểm nào bố trí", ông Nguyễn Thế Nghĩa nói.

Nhiều xe chở vật liệu chạy qua khiến con đường càng thêm bụi bặm

Không biết đến khi nào con đường mới được sửa chữa, nâng cấp? Chừng ấy ngày chờ đợi là chừng ấy ngày bà con phải đối mặt với tình trạng "nắng bụi, mưa lầy" vì con đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là mùa mưa ở Tây Bắc đang đến gần. Trước mắt, người dân nơi đây mong muốn các cơ quan chức năng cấp bách triển khai những biện pháp duy tu, sửa chữa tạm thời, để có thể đảm bảo an toàn cho cuộc sống của họ.