Người dân khẩn thiết cầu cứu vì nhóm người lạ “khoét” đất gây sạt lở ở Đồng Nai

Thứ Hai, 20:29, 06/04/2026
VOV.VN - Thời gian gần đây, người dân tại ấp Tân Lập, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) sống trong tình trạng bất an, lo sợ khi một nhóm đối tượng liên tục đưa phương tiện cơ giới vào đào xới, vận chuyển đất nền, đe dọa trực tiếp đến tài sản.

Những "vực thẳm" nhân tạo sát vách nhà

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng khai thác đất này đã bắt đầu nhen nhóm từ năm 2025. Sau một thời gian tạm lắng, đến đầu năm 2026, nhóm người này quay trở lại khai thác. Những vách đất dựng đứng được đào sát ranh giới đất dân, tạo thành nhiều vực thẳm nhân tạo nguy hiểm.

nguoi dan khan thiet cau cuu vi nhom nguoi la khoet dat gay sat lo o Dong nai hinh anh 1
Cảnh nhóm người xúc đất chuyển đi nơi khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà K.S, một hộ dân sống tại khu vực, không giấu nổi sự lo lắng: “Họ thường xuyên đưa xe đến xúc đất chở đi vào buổi tối. Tiếng máy móc gầm rú làm đảo lộn cuộc sống, cả gia đình tôi mất ngủ vì vừa ồn ào, vừa nơm nớp lo sợ đất đai của gia đình có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào”.

nguoi dan khan thiet cau cuu vi nhom nguoi la khoet dat gay sat lo o Dong nai hinh anh 2
Khu đất đã bị múc đất mang đi 

Chung nỗi bức xúc, bà C.T.M cho biết, vào năm 2025 khi bà con ra mặt can ngăn và tuyên bố sẽ báo cơ quan chức năng, nhóm này mới tạm dừng công việc. Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, các phương tiện tiếp tục quay lại "xẻ thịt" khu đất. Hiện tại, do việc đào múc quá mức, nền đất của gia đình bà đang cao hơn khu vực bị đào hơn 10m.

“Đất của tôi bây giờ chênh lệch cả chục mét so với lòng hố. Chỉ cần một trận mưa lớn, toàn bộ cây trồng và công trình nhà cửa sẽ bị kéo sạt xuống dưới ngay”, bà M lo sợ nói.

"Chủ đất" là ai?

Điều đáng nói, dù hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ nhưng danh tính thực sự của chủ khu đất này vẫn là một ẩn số đối với người dân địa phương. Được biết, mảnh đất này đã sang tay qua nhiều đời chủ. Mỗi khi người dân tìm đến hỏi chuyện, đội thợ xúc đất chỉ trả lời ngắn gọn là "làm thuê cho chủ" rồi thản nhiên tiếp tục công việc.

nguoi dan khan thiet cau cuu vi nhom nguoi la khoet dat gay sat lo o Dong nai hinh anh 3
Đất bị múc mang đi để lại vực sâu bên đất dân 

Việc khai thác đất thiếu minh bạch, không có biện pháp kè chắn an toàn đã và đang trực tiếp đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân. Thực tế, những vết nứt toác đã bắt đầu xuất hiện trên bề mặt đất, bờ taluy dựng đứng đã xảy ra sạt lở cục bộ ở một số điểm. Khi mùa mưa đang đến gần, nguy cơ thảm họa sạt lở càng trở nên hiện hữu.

nguoi dan khan thiet cau cuu vi nhom nguoi la khoet dat gay sat lo o Dong nai hinh anh 4
Sạt lở đất dân bên cạnh 

Trước tình trạng đáng báo động trên, người dân tại ấp Tân Lập, xã Đồng Phú khẩn thiết đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, làm rõ tính pháp lý của hoạt động đào múc đất này.

Qua đó, yêu cầu chủ đất, phải có biện pháp khắc phục, thực hiện kè chắn hoặc gia cố mặt bằng để chống sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con trước khi mùa mưa ập đến.

 Hiện trạng khu đất bị múc mang đi

 

PV/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai người dân cầu cứu cơ quan chức năng nhóm đối tượng khoét đất gây sạt lở
Bắt quả tang khai thác đất trái phép gần đường dây điện cao thế ở Khánh Hòa
Bắt quả tang khai thác đất trái phép gần đường dây điện cao thế ở Khánh Hòa

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, bắt quả tang một chủ đất tại xã Diên Lạc có hành vi san gạt, khai thác và vận chuyển đất ra khỏi khu vực quản lý, dù trước đó chỉ cam kết cải tạo đất để trồng cây.

Nhà thành "vực" sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn
Nhà thành "vực" sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Chiều 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4502 chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh ở xã Phú Trung (trước đây thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Nhà mặt tiền nằm cạnh "vực" sau khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai
Nhà mặt tiền nằm cạnh "vực" sau khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai

VOV.VN - Người dân sống hai bên đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân (đoạn qua xã Phú Riềng và xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai-trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759, phản ánh về việc dự án hạ cốt nền đường quá sâu. Việc này khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh sống chênh vênh bên mép vực.

