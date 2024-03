Công an 6 tỉnh ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn liền với mọi hoạt động của toàn lực lượng CAND. Công an 6 tỉnh trong Cụm thi đua đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hình thức tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác công an, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu.

Lãnh đạo Công an các địa phương ký giao ước thi đua

Với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 là Công an các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình và Vĩnh Phúc đã ký giao ước thi đua với 7 nội dung trọng tâm. Trong đó tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND các tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-TW, ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với là là Giữ vững an ninh, an toàn trên tất cả các lĩnh vực, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; Chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ giải quyết trên 90%…

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh đẹp về Người chiến sĩ CAND; tiếp tục duy trì hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa – Uống nước, nhớ nguồn”...

Các đơn vị trong Cụm thi đua cũng thống nhất đóng góp 180 triệu để xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị Cụm trưởng.