Công an điều tra vụ một học sinh lớp 10 ở Bình Định bị đánh dập xương mũi

Khoảng 11h15 phút ngày 20/12, em Nguyễn Thành T. (16 tuổi) học sinh lớp 10A4 và em Bùi Anh P. (16 tuổi) học sinh lớp 10A5, Trường THPT số 3 An Nhơn nhắn tin thách thức với nhau. Khi hết giờ học, em Bùi Anh P. đã đánh Nguyễn Thành T. Sau đó, một nhóm học sinh ở lớp 10A5 của trường này tiếp tục đánh vào người em Nguyễn Thành T. làm T. bị thương ở mũi và vùng mặt.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo và nhân viên y tế Trường THPT số 3 An Nhơn đã đưa em Nguyễn Thành T. đến Trạm Y tế xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn để sơ cứu. Do vết thương phức tạp nên nhà trường chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu và chẩn đoán, điều trị. Em Nguyễn Thành T. bị dập xương mũi, nhiều vết bầm ở vùng mặt đang điều trị tại Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Trường THPT số 3 An Nhơn ( Ảnh Facebook Trường THPT số 3 An Nhơn)

Lãnh đạo Trường THPT số 3 An Nhơn đã liên hệ và mời phụ huynh những em học sinh liên quan đến làm việc, đồng thời báo cáo vụ việc để Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xử lý. Ngay trong ngày 20/12, Công an xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn đã làm việc với những học sinh liên quan.

Sáng 21/12, Ông Đào Đức Giám, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, Sở đã nắm được việc em Nguyễn Thành T. bị đánh phải nhập viện điều trị. Các cơ quan chức năng thị xã An Nhơn đang thực thực hiện các trình tự thủ tục để xử lý. Ông Đào Đức Tuấn nhận mạnh, quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định là vụ việc sai đến đâu xử lý đến đó và không bao che.