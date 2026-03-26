Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ xe Lexus 350 ủi 6 xe ở Trung Kính

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, xe ô tô do anh V.Q.C điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30L-665.XX đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 xe ô tô và 1 xe mô tô do anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 xe ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được sơ cứu trước khi chuyển đi cấp cứu

Kết quả ban đầu cho thấy, anh V.Q.C và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.