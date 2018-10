Công an Hà Tĩnh xác định nguyên nhân 4 người trong gia đình tử vong

Sáng 20/10, tại thôn Minh Châu, Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) phát hiện 4 người trong cùng một gia đình chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1989), chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (SN 1994) cùng hai con N.Đ.K (6 tuổi) và N.T.H.T (4 tuổi).

Theo Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh, sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, sớm làm rõ sự việc.

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân chết của 4 nạn nhân là do treo cổ. Tại hiện trường, bước đầu phát hiện có hai bức thư của vợ chồng để lại nói đến uẩn khúc, bí bách nợ nần trong cuộc sống nên tìm đến cái chết.

Được biết, gia đình anh Thành thuộc hộ cận nghèo. Ngôi nhà vừa xây do chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ./.

