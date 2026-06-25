Công an Thái Nguyên bác tin đồn bắt cóc, tiếp tục tìm 2 mẹ con

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội về việc hai mẹ con ở phường Quyết Thắng bị bắt cóc là chưa được kiểm chứng. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc như các thông tin đăng tải.

Theo cơ quan công an, ngày 24/6, chị T.M. (SN 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng), là người khuyết tật tâm thần mức độ nhẹ, ở nhà trông con. Thời điểm này, mẹ đẻ và chồng chị T.M. đi làm từ khoảng 6h30, trong nhà còn có bố đẻ của chị ở tầng 1.

Công an Thái Nguyên cho biết, đây là thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận xã hội

Khoảng 6h50, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà và được chị T.M. đưa lên tầng 2. Sau hơn 6 giờ ở trong nhà, đến khoảng 13h05, người đàn ông này cùng chị T.M. bế con ra khỏi nhà, lên một xe taxi màu trắng rời đi.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi mẹ và chồng chị T.M. đi làm về không thấy hai mẹ con ở nhà nên tổ chức tìm kiếm xung quanh và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của lái xe taxi, những người liên quan và thu thập các nguồn thông tin khác. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc bà mẹ và trẻ em như một số tài khoản mạng xã hội đăng tải.

Hiện cơ quan công an đã phát thông báo tìm người và tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an đề nghị người dân nếu phát hiện chị T.M. và con trai ở đâu, kịp thời thông báo cho Công an phường Quyết Thắng qua số điện thoại 0982.418.785 hoặc người nhà chị T.M. qua số điện thoại 0366.344.852 để phối hợp giải quyết.