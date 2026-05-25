English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên: Công an triệu tập chủ tài khoản đăng tin sai sự thật lên mạng

Thứ Hai, 18:30, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên đã làm việc, răn đe một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

Ngày 25/5, Công an xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tiến hành làm việc với C.V.Đ (SN 1986, trú tại xã Phúc Lộc) liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai lệch, có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên “Chu Thế Đôn” thường xuyên đăng tải hình ảnh, nội dung kèm theo lời lẽ thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu xúc phạm cá nhân trên địa bàn.

thai nguyen cong an trieu tap chu tai khoan dang tin sai su that len mang hinh anh 1
Cán bộ Công an xã làm việc với trường hợp đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Các bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Sau khi xác minh, Công an xã Phúc Lộc đã mời chủ tài khoản lên làm việc, đồng thời tuyên truyền, phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Lực lượng chức năng yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm và cam kết không tái diễn.

Tại buổi làm việc, C.V.Đ đã thừa nhận hành vi sai trái, tự nguyện xóa các bài viết, hình ảnh đã đăng tải và viết cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Danh Thiết/VOV.VN
Tag: Công an xã Phúc Lộc mạng xã hội thông tin xấu độc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên
Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội
Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức đã tiến hành xác minh, làm rõ và xử phạt một trường hợp sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội

Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức đã tiến hành xác minh, làm rõ và xử phạt một trường hợp sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật