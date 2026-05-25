Thái Nguyên: Công an triệu tập chủ tài khoản đăng tin sai sự thật lên mạng

Ngày 25/5, Công an xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tiến hành làm việc với C.V.Đ (SN 1986, trú tại xã Phúc Lộc) liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai lệch, có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên “Chu Thế Đôn” thường xuyên đăng tải hình ảnh, nội dung kèm theo lời lẽ thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu xúc phạm cá nhân trên địa bàn.

Cán bộ Công an xã làm việc với trường hợp đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Các bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Sau khi xác minh, Công an xã Phúc Lộc đã mời chủ tài khoản lên làm việc, đồng thời tuyên truyền, phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Lực lượng chức năng yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm và cam kết không tái diễn.

Tại buổi làm việc, C.V.Đ đã thừa nhận hành vi sai trái, tự nguyện xóa các bài viết, hình ảnh đã đăng tải và viết cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.