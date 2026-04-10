Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo hiểm họa từ đốt rơm rạ trên đồng

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 6/4, bà T. K. (SN 1964), ngụ phường Vị Thanh cùng chồng ra đồng sau nhà để đốt rơm. Trong lúc lửa cháy lớn, bà K. yêu cầu chồng đi kiểm tra phía đầu gió để tránh lửa lan sang ruộng lúa của người khác, còn bà ở lại xử lý phía dưới. Do khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, người chồng không quan sát thấy vợ mình. Sau khi lửa tắt, gia đình không thấy bà K. trở về nên ra ruộng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện bà đã tử vong, cơ thể có dấu hiệu bị lửa cháy xém. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.

Nông dân Cần Thơ đốt rơm rạ trực tiếp trên đồng trong mùa khô

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo cho tình trạng đốt đồng tự phát trong mùa khô bởi việc đốt rơm rạ trực tiếp trên ruộng gây ra nhiều hệ lụy như lửa gặp gió lớn dễ lan sang các ruộng lúa chưa thu hoạch, nhà dân hoặc các công trình lân cận, gây thiệt hại lớn về tài sản. Bên cạnh đó, khói từ rơm rạ dày đặc chứa nhiều khí độc khiến người trực tiếp đốt dễ bị ngạt, ngất xỉu, đặc biệt là với những người có tiền sử bệnh lý hoặc sức khỏe yếu.

Việc đốt rơm rạ trực tiếp trên ruộng còn gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông do khói bụi làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng, là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường gần khu vực sản xuất nông nghiệp.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, người dân cần ưu tiên các biện pháp xử lý rơm rạ thân thiện hơn như dùng chế phẩm sinh học, ủ phân bón hoặc làm thức ăn gia súc. Nếu bắt buộc phải đốt rơm rạ, cần thực hiện các biện pháp an toàn như: Chỉ đốt vào lúc gió nhẹ; phải có người trông giữ cẩn thận và chuẩn bị sẵn các phương tiện chữa cháy (nước, cành cây tươi...) để dập lửa kịp thời; Tuyệt đối không đốt đồng vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi có gió mạnh; Không đi đốt đồng một mình, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền về hô hấp, tim mạch không nên trực tiếp tham gia đốt rơm rạ trong điều kiện khói, lửa dày đặc. Người vi phạm để xảy ra cháy lan gây thiệt hại tài sản, tính mạng người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật…