Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo hiểm họa từ đốt rơm rạ trên đồng

Thứ Sáu, 15:40, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, vừa qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc đốt rơm rạ trên đồng.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 6/4, bà T. K. (SN 1964), ngụ phường Vị Thanh cùng chồng ra đồng sau nhà để đốt rơm. Trong lúc lửa cháy lớn, bà K. yêu cầu chồng đi kiểm tra phía đầu gió để tránh lửa lan sang ruộng lúa của người khác, còn bà ở lại xử lý phía dưới. Do khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, người chồng không quan sát thấy vợ mình. Sau khi lửa tắt, gia đình không thấy bà K. trở về nên ra ruộng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện bà đã tử vong, cơ thể có dấu hiệu bị lửa cháy xém. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.

cong an thanh pho can tho canh bao hiem hoa tu dot rom ra tren dong hinh anh 1
Nông dân Cần Thơ đốt rơm rạ trực tiếp trên đồng trong mùa khô

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo cho tình trạng đốt đồng tự phát trong mùa khô bởi việc đốt rơm rạ trực tiếp trên ruộng gây ra nhiều hệ lụy như lửa gặp gió lớn dễ lan sang các ruộng lúa chưa thu hoạch, nhà dân hoặc các công trình lân cận, gây thiệt hại lớn về tài sản. Bên cạnh đó, khói từ rơm rạ dày đặc chứa nhiều khí độc khiến người trực tiếp đốt dễ bị ngạt, ngất xỉu, đặc biệt là với những người có tiền sử bệnh lý hoặc sức khỏe yếu.

Việc đốt rơm rạ trực tiếp trên ruộng còn gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông do khói bụi làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng, là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường gần khu vực sản xuất nông nghiệp.

cong an thanh pho can tho canh bao hiem hoa tu dot rom ra tren dong hinh anh 2
Việc đốt rơm rạ trực tiếp trên đồng gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông do khói bụi làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, người dân cần ưu tiên các biện pháp xử lý rơm rạ thân thiện hơn như dùng chế phẩm sinh học, ủ phân bón hoặc làm thức ăn gia súc. Nếu bắt buộc phải đốt rơm rạ, cần thực hiện các biện pháp an toàn như: Chỉ đốt vào lúc gió nhẹ; phải có người trông giữ cẩn thận và chuẩn bị sẵn các phương tiện chữa cháy (nước, cành cây tươi...) để dập lửa kịp thời; Tuyệt đối không đốt đồng vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi có gió mạnh; Không đi đốt đồng một mình, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền về hô hấp, tim mạch không nên trực tiếp tham gia đốt rơm rạ trong điều kiện khói, lửa dày đặc. Người vi phạm để xảy ra cháy lan gây thiệt hại tài sản, tính mạng người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật…

nhieu_nguy_co_tiem_an_khi_nong_dan_dot_rom_ra_tren_dong_nhat_la_vao_mua_kho.jpg

Tử vong khi đi đốt rơm ngoài đồng

VOV.VN - Ngày 4/4, ông Trương Văn Thuận- Chủ tịch UBND thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, một người dân ở địa phương không may tử vong khi đốt rơm ngoài đồng.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: công an thành phố cần thơ cảnh báo hiểm họa đốt rơm rạ
Xử phạt người đàn ông đốt rác dưới chân cầu Thăng Long, gây khói đen mù mịt
VOV.VN - Ngày 3/4, lãnh đạo UBND phường Phú Thượng (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc một người đàn ông đốt rác dưới khu vực chân cầu Thăng Long, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đốt rác, cháy rơm, cháy rụi 3 căn nhà

VOV.VN - Vụ hoả hoạn xảy ra vào tối ngày 13/4, xuất phát từ việc đốt rác của một hộ dân, do sơ ý khiến 3 căn nhà sàn ở buôn Suối Cẩm, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 

